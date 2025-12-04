中環利東大廈標售 全幢市值8億 現時約90%樓面租出
更新時間：11:46 2025-12-04 HKT
發佈時間：11:46 2025-12-04 HKT
發佈時間：11:46 2025-12-04 HKT
世邦魏理仕及萊坊獲委託為聯合獨家代理，標售中環利源東街9號利東大廈全幢商廈，地盤面積約4206方呎，總商業建築面積約80368方呎，標準樓層面積約2710方呎，意向價8億。
現時約90%樓面租出，主要為醫療、健身、物理治療中心等零售。物業於2023年進行翻新，適合發展酒店、校舍、教育中心或學生宿舍等。
約九成樓面已租出
世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，中環全幢商廈多由老牌家族或發展商持有，連約出售極罕見。中環整幢商廈受捧包括中環Ovolo Central（約2.55億）、皇后大道中152號（約11億）、皇后大道中122號中環尚至醫療大樓（傳約10億成交）、集友銀行購文咸東街明大企業集團大廈（約12.98億）、華僑銀行購入灣仔告士打道60號（約11.6億）、以及阿里巴巴購入銅鑼灣港島壹號中心（約72億）等。
最Hit
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
2025-12-03 12:39 HKT