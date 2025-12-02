Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜曹德明再回應火險抵償按揭問題 需留意3大條件「法團投保火險用於公共重建」

樓市動向
更新時間：10:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：20:22 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑大火後，業主的按揭償還事項引市場關注。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明早前在一個電台節目上表示，雖然理論上業主仍要繼續供樓，但是在火險會向銀行賠償剩餘的按揭貸款下，受影響業主料不需再供款；不過，曹德明最新再次作出回應時表示，宏福苑業主能否以保險抵償按揭，目前仍存變數，並指出法團投保的火險，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。

物業難估價 火災責任未釐清

曹德明表示，目前保險問題存在變動，主要是物業災後價值難評估，並因其居屋屬性涉及補地價，更添銀行估價的複雜性；另外火災責任尚未釐清，保險賠償程式未能啟動，賠付責任誰屬及金額均屬未知之數。

相關文章：宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零

宏福苑8座大廈，宏昌閣（暗紅）最先起火，之後蔓延至其他大廈，僅宏志閣（灰）倖免。
宏福苑8座大廈，宏昌閣（暗紅）最先起火，之後蔓延至其他大廈，僅宏志閣（灰）倖免。

需留意火險保額能否還貸款餘額

他強調，若業主期望以自購火險（結構性水火險）的賠款來償還按揭餘額，須留意三大基本條件：

1. 宏福苑屬集體火險，由法團投保，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。若用保險賠款償還按揭餘額，業主須自行投保火險；
2.保單額度足以覆蓋未償還貸款餘額；
3.最終責任認定屬於該保單承保範圍，且賠償金額符合條件。

曹德明稱，目前多家銀行已提供半年按揭還款寬限期，以緩解業主短期壓力，由於調查仍在進行，且各業主按揭條款與保險內容不一，建議業主可向貸款銀行及保險公司諮詢具體安排。

相關文章：大廈混凝土能承受800度高溫 工程師料宏福苑結構未嚴重受損 惟居民短期未能重返「勘查至少半年」

延伸閱讀：火險保費怎樣計算？

購買物業時，業主若需要申請按揭，往往需要按銀行要求購買火險，部份還會要求業主每年續保或自動續保，原因是物業已抵押予銀行，如遇到意外而出現結構損毀，亦有保障以應付物業維修或更換費用。

若管理公司或業主立案法團已為大廈物業購買集體火險，業主亦不需要另行再買火險，只需向按揭銀行提供火險保單以作證明；若未為物業購買集體火險，業主則需要自行購買。另外，考慮到對自身物業的保障，即使大廈有集體買火險，業主亦可考慮自行買一份火險保單， 一來業主多數不知該火險的保障範圍，而且一般會有較高墊底費。

值得留意的是，雖然火險的保障額可根據按揭住宅或物業重建費用評定，但要留意賠償金額不會超過投保額。若不幸發生意外，而物業的重建費用高於火險保障額，保障額以外的費用要由業主自行承擔。

相關文章：買樓一定要火險 保費保額如何計？易與家居保混淆 即睇3大注意事項

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
16小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
20小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
9小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 11:06 HKT
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
19小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
17小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
10小時前