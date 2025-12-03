物業成交後遭要求延遲交易 業主「殺訂」與否陷兩難 律師提醒兩大事項

近日有業主在網上發文求助，指早前計劃出售單位、並已收取訂金，但準備正式成交之際，買方卻因銀行按揭問題，要求延遲完成交易，令業主陷入兩難，一方面理解買方上車不易，一方面則希望尊重法律精神。對於有關情況，執業大律師陸偉雄向《星島頭條》表示，物業買賣交易臨時延遲的情況時有發生，賣方在法律上無責任答應延遲成交，可視乎樓市情況等因素而決定是否「殺大訂」，但若願意通融，亦應留意兩大事項。

業主：賣樓賣到要人生交叉點

根據網上資料顯示，有關交易原本進展順利，但距離成交僅餘兩星期時，突然接獲地產代理通知，買方按揭審批出現問題，希望延遲兩星期完成，並補上一句「兩公婆儲咗好耐錢先夠首期」，讓他倍感為難，形容「賣樓賣到要人生交叉點」。

該業主表示，當前樓市氣氛回暖，自身單位質素不俗，即使取消交易重新放盤，亦有機會以相若、甚至更高價格售出；但若選擇「殺訂」，則能獲得額外收益。此外，他又擔心「會唔會搞到人跳樓？」，因此在理性與人情之間難以抉擇。

事件引發網民熱烈討論，而且各方觀點不一。有人從現實角度出發，認為商業交易應與人情分開：「屋企人都仲會諗吓，商業交易同你有親？掉返轉身份，對家肯定殺你訂。」也有人點出延遲交易的潛在麻煩，「收佢租嘅話，啲稅唔知點計，又冇租約，好麻煩」，傾向支持簡單直接的處理方式「殺訂易搞啲，最多佢再買收平少少，同埋俾佢買先」。

另有人提出折中方案，認為不必將事情做絕，「唔取消咪傾下有咩補償」，更有人分享自身態度，「我就會俾多兩個禮拜時間，但會收返一個月租值，凡事太絕真係唔好」，主張在體諒對方的同時，也保障自身合理權益。​該業主權衡後，最終決定不接受延期。

執業大律師陸偉雄向《星島頭條》表示，物業買賣交易臨時延遲的情況時有發生，可能因為買方高估可批按揭成數、物業估價不足、業權問題或突發事故等。就今次個案，決定權在於賣家。他指，賣家可從三方面考慮，包括樓市情況、賣家個人需要及買家是否確實真難處。

如買方因按揭問題要求延遲成交，在法律上賣方是無責任要答應延遲成交，可以乾脆「殺大訂」，並把物業重賣。另外，如重賣的價錢低於原買方的成交價，賣方更有權從民事向原買家追討差價，惟訴訟往往勞神傷財，故不建議輕易採用訴訟。

陸偉雄續指，合約精神雖然重要，但商業社會亦講人情。若賣方不想做得太絕而打算答應買方延遲成交期，就需要留意以下兩大注意事項，以保障自身利益。

1.設立明確補償條款

延期成交並不代表最終可順利完成，買方可能最終仍撻訂，導致賣方白白浪費時間。若賣方願意通融，律師建議訂明補償條款，如要求買方繳付額外訂金；若因延遲成交而產生差餉及管理費等開支，亦應列明由買方承擔，同時明定成交限期，防止無限期拖延。

2.賣家換樓須留意上會時間免耽誤

對於計劃換樓的賣家，特別需注意延期可能影響新購物業上會時間。部分銀行雖接受「先批新按揭、後還舊按揭」個案，但按揭成數一般不超過八成。若希望為新購物業上申請九成按揭，則必須先完成舊樓成交，再向按保公司申請批核，整個過程約需3星期，因此賣家應預留充足時間，以免耽誤自己。

