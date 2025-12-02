核心區甲廈造價逐漸回穩 今年暫錄42宗成交 有望挑戰疫情前新高

核心區甲廈交投趨活躍，今年累錄42宗成交，為過去四年新高，有望挑戰2019年49宗水平，業內人士表示，金融市場暢旺，甲廈用家需求增，加上近年甲廈價格普遍暴跌逾50%至60%，吸引投資者入市，預期造價逐漸止跌回穩。

宗數為過去四年新高

美聯工商舖綜合市場數據顯示，今年截至11月，港島甲廈累錄42宗成交，按年升近56%，創下五年新高，有望挑戰2019年疫情前水平，總金額達41.71億，超越去年全年錄33.55億約24%，並創2021年後四年新高，該行指出，港島甲廈成交暢旺，反映機構用家及投資者追捧優質辦公樓面。

美聯商業首席營業董事麥世強表示，近期受惠股票市場，核心區甲廈買家包括知名企業，品牌趁商廈市況低潮自置物業，有的甚至連約購入，待約滿收回自用，他認為，此情況會持續，當股票暢旺時，尤其中國人及一些港人用家不喜歡長期租用，鍾情自置物業。

中環中心全層5.6億售矚目

其中，中環中心52樓全層交投矚目，涉資高逾5.65億，每呎2.2萬，建築面積約25695方呎，交吉易手，買家豐盛環球投資有限公司，「豐盛」系列為知名金融服務公司，包括豐盛環球策略資本，以及豐盛環球理財司（前稱豐盛國際投資），後者成立於1998年，在亞洲地區包括香港、台灣、日本和內地拓展金融服務。

中環中心52樓全層由豐盛環球投資以逾5.6億承接，消息指將自用。

有望超越2019年的49宗水平

金鐘遠東金融中心37樓01室，建築面積約5400方呎，以每呎1.68萬易手，涉資約9072萬，交吉交易，原業主絲寶國際於2000年11月斥資3800萬購入，持貨25年帳面獲利5272萬，升值約1.39倍。金鐘美國銀行中心35樓03室，面積約1517方呎，上月初以2730.6萬沽，呎價約1.8萬，登記買家為袁天凡夫婦。

金鐘遠東金融中心以每呎1.68萬易手，涉資約9072萬，原業主絲寶國際。

上環信德中心西翼15樓單位以1.35億易手，平均呎價13485元。

從成交走勢來看，港島甲廈今年下半年明顯升溫，7月起交投轉活，9月單月錄8宗成交，創年內高峰。上月暫錄至少8宗成交，有望創全年新高。該行預期，如當前勢頭持續，今年港島甲廈成交宗數有望超越2019年的49宗水平，顯示市場正在穩步回升。

從成交物業區位分析，中環、金鐘、灣仔等核心商業區繼續為投資首選，吸引用家及投資者。本月初錄一宗指標性成交，顯示資深投資者趁市況回暖積極套現，為市場提供盤源，金鐘美國銀行中心36樓全層，以2.776億易手，呎價約2萬，持貨19年帳面獲利1億410萬，物業升值60%。