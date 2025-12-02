玫瑰新邨中層連車位6500萬易手 原業主賺逾兩倍

近期市場氣氛持續向好，豪宅買家入市意願明顯提升，成交節奏加快。市場消息指，東半山玫瑰新邨F座中層1室新近轉手，單位面積約2,832方呎，以6,500萬連車位成交，呎價約22,952元。據悉，單位原業主於1996年以約2,100萬購入單位，前後持貨逾29年，轉手帳面賺約4,400萬，單位升值約2.1倍。

此外，本港指標豪宅屋苑的薄扶林貝沙灣新近亦錄成交，屋苑4期南灣6座中層A室，面積約1,538方呎，原則為4房1套戶型，單位以3,900萬獲承接，成交呎價約25,358元。據悉，原業主於2006年10月以約1,641萬購入上址，持貨約19年後轉手帳獲約2,259萬離場，單位期內升值約1.4倍。

THE AUSTIN呎價逾2.7萬

港置首席聯席董事戴志文表示，柯士甸站THE AUSTIN的3座高層C室，面積約999方呎，屬3房間隔，向西南望煙花海景。單位原以2,800萬放售，新近吸引區內換樓客洽詢，議價後以2,780萬成交，呎價約27,828元，屬市價水平。資料顯示，原業主於2013年11月以約2,197.1萬購入上址，前後持貨約12年，是次易手帳面獲利約582.9萬離場。

美聯首席高級營業經理盧浩表示，北角栢傲山3座高層C室，面積約717呎，屬1套房間隔，以1,780萬易手，呎價約為24,826元。原業主於2014年12月以1,993萬一手購入，轉手帳面蝕讓約213萬，貶值約11%。

