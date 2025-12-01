滙豐銀行預租銅鑼灣京華中心5萬呎巨舖 每月400萬 較高峰期跌7成

最近核心區商舖租務，有不少來自銀行及證券行。本地媒體報道，滙豐銀行以每月400萬元，承租銅鑼灣京華中心逾5萬方呎巨舖，租期5年。報道指，是次滙豐預租京華中心5層樓面，作多方面業務推廣，料成該行於銅鑼灣區內最大旗艦店。

5萬呎複式鋪 屬全港「巨無霸」

資料顯示，銅鑼灣渣甸街5至19號京華中心1至4樓，共5層樓面租出，租期為2026年5月至2031年5月，合共5年，並有5年續租權，新租客為滙豐銀行。現時名店CHANEL租用其中兩層作體驗店，3年約滿決定不續租。

市場估計，是次5層樓面合共逾5萬方呎，月租約400萬元。若以高峰期，該物業基座全數租予時裝品牌，月租涉及約1,400萬計，租金跌約7成。

FOREVER 21「天價」租用6年

京華中心位對面為崇光百貨，可謂區內地標之一。翻查過去租務紀錄，京華中心基座巨舖過去20多年多次轉讓租戶。2010年當時為自由行旅客來港消費高峰期，美國服裝連鎖店品牌Forever 21以「天價」1100萬元租用設旗艦店，及後續租更加至每月1,378萬元。至2016年，旅客消費漸放緩，品牌宣佈不再續租，並於2017年8月約滿遷出。

2017年下半年，京華中心巨舖由美國內衣品牌Victoria's Secret接手，月租涉及約700萬元，惟2020年中棄租。舖位交吉兩年多，業主決定改變策略，把多層舖位分拆招租，並獲CHANEL租用其中兩層作體驗店，並不時舉辦展覽活動，租期由2023年5月至2026年5月，及後有2次續租權，每次3年，租期可長達9年。換言之，該品牌明年約滿後決定遷出。

舖租回落 銀行吼位開新據點 渣打銀行進駐上環德輔道中地舖 每月23萬 較舊租減兩成

