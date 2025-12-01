Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

10大屋苑交投按周稍上升 過去兩日錄約8宗成交

樓市動向
更新時間：10:38 2025-12-01 HKT
發佈時間：10:38 2025-12-01 HKT

剛過去的周末暫未有全新盤開售，部分購買力回流二手市場，帶動屋苑交投略為增加。綜合物業代理統計顯示，10大屋苑過去兩日錄約8宗成交，當中沙田第一城及紅磡黃埔花園表現較突出。

第一城黃埔花園表現突出

中原分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城於過去周末錄2宗成交，包括51座低層E室，面積284方呎，1房間隔，以415萬成交，呎價約14613元。另一宗為9座低層E室，面積451方呎，3房間隔，成交價533萬，呎價11818元。

利嘉閣分行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園於剛過去的周六及日錄得3宗成交，包括11期11座低層F室，單位面積639方呎，成交價715萬，呎價約11189元。

另一宗為7期2座低層D室，面積966方呎，以1470萬易手，呎價約15217元。

值得留意的是，減息效應持續發酵，換樓客加快步伐。中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海3期迎海．星灣御22座中層B室，面積783方呎，2房連套房及工人套房間隔，議價後獲換樓客以1200萬承接，呎價約15326元，屬市價成交。

美聯分行區域經理羅定康表示，將軍澳中心2座高層G室，面積約690方呎，屬3房間隔，單位放盤已經約一年，最初開價970萬，最近獲同區換樓客洽購，最終輕微議價約5萬，以965萬成交，呎價13986元，屬市價成交。

中原分行分區營業經理周偉航表示，大圍名城3期盛世1座高層ND室，面積757方呎，3房連套房及儲物房間隔，獲外區換樓客「零議價」1313萬承接，呎價17345元，屬市價成交。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

