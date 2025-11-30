二手市場議價空間收窄 太古城則王950萬沽 沙田第一城連租約易手

樓市持續向好發展，而且周末假期未有新盤推售，吸引不少用家及投資者出動覓「筍盤」，業界指近期二手業主放盤叫價企穩，議價空間由早前約10%收窄至3%，昨日市場成交仍以中細價屋苑主導，當中不乏市價成交個案，當中太古城2房則王950萬市價沽，而沙田第一城533萬連租約易手。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然本周未有新盤推售，但鑒於現時社會剛發生重大變故，氣氛有所影響，故周末二手成交較平時有所放緩。隨着市場利好消息頻現，業主信心見有增強，議價空間因此收窄，買家入市步伐亦見提速，談判加快令市場陸續見有追價現象。

美聯高級董事布少明稱，周內未有新盤推售相信未有對市場購買力存過多影響，因為仍有大部分對新盤存期待，加上預計短期內會再推售，因此市場購買力未見分攤，而近期業主議價空間由早前提供約10%收窄至僅3%。

外國回流上車客購太古城

中原分區營業經理莊劍嵐指，鰂魚涌太古城智星閣中層B室，面積582方呎，2房則王間隔，單位早前開價960萬放售，經議價後獲外國回流上車客以950萬承接，呎價16,323元，屬市價成交。據悉，原業主於1981年以58萬購入上述單位，持貨44年沽貨，帳面獲利892萬，單位期內升值逾15倍。

美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城9座低層E室，面積451方呎，最新獲用家以533萬連租約購入，呎價約11,818元。以該單位目前月租1.8萬計，新買家即享約4厘租金回報。據了解，原業主於2014年以450萬購入上述單位，持貨11年轉售，帳面獲利83萬或18%。

駿景園3房885萬沽出

利嘉閣首席聯席董事黃偉基稱，火炭駿景園3座低層A室，面積約676方呎，3房間隔，原叫價900萬，議價後獲外區客以885萬承接，呎價約13,092元。據悉，原業主於1997年以約770萬購入單位，持貨28年易手，帳面獲利約115萬，單位期內物業升值約15%。

世紀21奇豐高級分行經理李嘉文稱，馬鞍山曉廬低層B室，面積1,013方呎，3房間隔，原開價980萬連車位放售，最終獲減至888萬連車位成交，呎價8,766元，屬市價水平。據了解，原業主於2013年以850萬購入上址，持貨逾12年售出，帳面獲利約38萬或4%。

世紀21奇豐區域經理趙詠欣說，同區的迎濤灣B座低層H室，面積734方呎，3房連儲物室間隔，單位早前開價750萬放售，新近獲換樓客以728萬承接，呎價9,918元，屬市價水平。據了解，原業主於2010年以420萬購入上述單位，持貨逾15年轉售，帳面獲利約308萬或73%。