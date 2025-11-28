Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜美聯代理自發免佣 助宏福苑居民尋新居 「想為受影響的鄰居做點甚麼」

更新時間：15:35 2025-11-28 HKT
發佈時間：15:35 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級大火焚燒逾43小時，消防於今早10時終於大致救熄，多幢大廈滿目瘡痍，而避過一劫的居民流離失所，後續生活事宜如何處理仍是未知數。有地產代理於社交平台發文，稱願意免收佣金，協助受影響業主或租客尋找新居，不過其善意舉外卻引發網民兩極評價。其後《星島頭條》向該代理作進一步查詢，她稱已有居民與其聯繫，而自己只是想略盡綿力，不想過度張揚。

根據該地產代理在Threads發布帖文，其為美聯大埔逸瓏灣分行（8）的地產經理，稱可為受火災影響的宏福苑居民尋找新居，強調不收取任何佣金，「得知大埔發生火災，心裡很不好受，很想為受影響的鄰居做點甚麼」她指，希望能以其專業，免費為宏福苑業主和租客尋找新的安樂窩。

她又指，自己對大埔區極為熟悉，相信能幫助居民盡快找到合適單位，而帖文亦附上其代理卡片作為聯繫方式。

帖文發布後，立即引起網民熱烈討論，有人質疑該代理動機不單純，「不收災民的佣，但有業主佣，開到單就有錢收，Yeah！」，更有網民揶揄「最好幫客戶交埋二按一上，不用還最好啦」、「人哋間屋已經燒哂，乜都冇哂，你仲覺得人哋有能力租到屋？」、「買賣你都有數上公司，有分別嗎？」另有網民追問如何向所屬公司交代，「但請問美聯收唔收佣？」

網民力挺「用自己專業幫人」

然而支持聲音亦不在少數，不少人指出，佣金是地產代理的主要收入來源，無償協助實屬難得，「人家不收佣做義工，還要怎樣？其實各行各業都想用自己專業去幫人」，有人更讚揚這種善舉，「不收佣確實是純粹幫助，不必太苛刻」、「佣都唔收仲想點？咁都好鬧」、「 咁大家又真係要搵屋住，出去搵其他Agent都係要比佣，樓主唔收受影響人士嘅佣唔係已經幫左咩，到底鬧乜？」

亦有網民祝福該代理「日後爆單賺到盤滿缽滿、有親都係靚樓盤、有天使顧客埋單，即日簽約唔洗日曬雨淋」。另外，有人建議代理幫忙「搵下有咩業主可以Free比災民住一段時間」。

《星島頭條》記者就代理自發免佣協助宏福苑居民一事向美聯物業查詢，發言人表示，暫時未掌握具體情況，需要時間了解；而集團已透過「美聯慈善基金」向救世軍捐贈100萬元，用以援助火災中有需要的人士。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

