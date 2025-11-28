Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖區堪富利士道商廈7.9億售 吳鎮科家族沽貨 平均每呎1.35萬

樓市動向
更新時間：11:04 2025-11-28 HKT
發佈時間：11:04 2025-11-28 HKT

近期商廈交投轉趨活躍，除了核心區分層甲廈受捧，尖沙咀堪富利士道一幢新落成的全幢商廈亦告易手，涉資約7.9億，平均每呎約1.35萬，原業主吳鎮科家族，買家為本地老牌家族。

市場消息透露，尖沙咀堪富利士道1至2A號全幢全新商廈年前放售，隨着近期商廈市場升温，項目亦備受市場注目，市場消息透露，該項目剛告易手，全幢作價約7.9億，以總樓面約58591方呎計算，平均每呎1.35萬。

項目樓高25層，為區內新落成的地標商廈，佔地約4794方呎，地下和1樓為零售商舖，寫字樓包括3樓、5至10樓及15至19樓，20至23樓則作為餐廳用途。

王守業家族呼聲最高

業內人士表示，目前商廈供應過剩，空置率高，卻是買家吸納時機，知情人士透露，該宗交易由業主與買方直接交易，買家同樣為老牌家族，與吳家相識多時，並以大新銀行王守業家族呼聲最高，有意購入物業自用兼投資，王守業為大新銀行集團創辦人兼主席，為人所熟悉的是，2008年被《福布斯》列為香港首40大富豪，當年身家約10億美元。

總樓面逾5.8萬呎

該物業由吳鎮科家族持有，早年透過舊樓併購，隨後重建成為銀座式商廈。

吳鎮科家族於今年5月，亦沽售天后電氣道54號至58號銀座式商廈亨環．天后（PARK AURA），作價6.8億，項目佔地3533方呎，總樓面52973方呎，平均呎價1.28萬。

買家天使投資者蔡文勝，為中國知名企業家，先後投資4399遊戲、美圖公司、暴風影音等數十個互聯網，成為中國著名天使投資人。自用作為發展高科技用途。

