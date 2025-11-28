Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

投資客736萬購柏傲莊 呎價約2.06萬

更新時間：10:56 2025-11-28 HKT
發佈時間：10:56 2025-11-28 HKT

在租金持續高企下，吸引投資者買樓收租。消息指，大圍柏傲莊1期3A座中層E室，面積357方呎，1房間隔，議價後736萬成交，呎價20616元；新買家為投資者，見單位間隔合用，即買入單位收租，以市值租金約2萬計，料可享約3.3厘租金回報。而原業主於2020年以707萬購入單位，持貨約5年易手，帳面獲利29萬或4.1%。

淘大花園433萬易手

港置高級區域董事陳子麟表示，九龍灣淘大花園G座極低層，面積約375方呎，屬2房間隔，經議價後以433萬易手，呎價約11547元。據悉，新買家為投資客，因屬屋苑內入門門檻最低2房單位，認為單位租金回報潛力優厚，故睇樓2次後購入上述單位。以現時市值租金約1.5萬計，料可享租金回報約4.1厘；而原業主於2016年以433萬購入上址，持貨9年平手沽貨。

中原分行資深分區營業經理蔡偉明說，青衣盈翠半島5座高層C室，面積670方呎的3房套間隔，享煙花海景，叫價1043萬放售，放盤價對比銀行估價約1069萬低約2.4%，同日即獲3枱客人搶購，最終獲區內換樓客在「零議價」下搶贏，呎價約15567元。而原業主早於1998年以360萬一手向發展商購入，持貨約27年轉售，帳面獲利683萬或1.9倍。

中原分行資深分區營業經理周雪雯指出，上水龍豐花園C座高層6室，面積502方呎，屬3房間隔，議價後以599萬易手，呎價約11932元。周氏指，新買家為內地客，購入單位自住。據了解，原業主則於1996年以220萬購入上址，持貨約29年易手，帳面獲利379萬或1.7倍。

