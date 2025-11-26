中環中心全層逾5.6億易手 「小巴大王」家族沽貨 平均每呎2.2萬

近日甲廈交投爆發，核心區甲廈一口氣錄至少逾5宗成交，最大宗為「小巴大王」馬亞木家族沽售中環中心全層，作價逾5.6億，平均每呎2.2萬，物業以交吉形式易手。

上址為中環中心52樓全層，建築面積約25695方呎，以交吉形式易手，涉資高達5.6529億，平均每呎2.2萬，買家豐盛環球投資有限公司，屬「豐盛」系列公司之一。

「小巴大王」馬亞木家族沽售中環中心全層，作價逾5.6億。

金融公司承接

「豐盛」系列為知名金融服務公司，包括豐盛環球策略資本有限公司，以及豐盛環球理財有限公司（前稱豐盛國際投資有限公司），後者成立於1998年，在亞洲地區包括香港、台灣、日本和內地拓展金融服務。

信德高層1.35億成交

市場消息指，買家趁淡市吸納，將會自用單位。

上環信德中心西翼1501至02室，以及1510至1512室，建築面積約10011方呎，交吉交易，以約1.35億易手，平均呎價約13485元，該物業曾由先機企業持有，隨後淪為銀主盤。

遠金高層9072萬交吉售

金鐘遠東金融中心37樓01室，建築面積約5400方呎，以每呎1.68萬易手，涉資約9072萬，交吉交易，原業主絲寶國際於2000年11月斥資3800萬購入，持貨25年帳面獲利5272萬，物業升值約1.39倍。

另外，該廈2306室，建築面積約1539方呎，由內地一間大型銀行持有，亦以每呎約1.7萬易手，涉資逾2616萬。

原業主早於1994年12月以2421萬購入，自用至2024年8月，隨後租出，單位連約易手。

近期有長線投資者沽貨鎖定利潤，金鐘力寶中心第2座29樓4及5室，分別為1076及1000方呎，各以1345萬及1250萬易手，平均呎價皆為1.25萬，兩個單位涉及資金合共2595萬，原業主為同一名長線投資者，於1999年6月以7850萬購入29樓全層，建築面積約14137方呎，平均呎價5553元，是次首度沽出該全層的其中兩個單位，帳面獲利約1442萬，物業升值約56%。

