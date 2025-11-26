三大動力引領樓市平穩向上 嘉華尹紫薇：專才「租轉買」趨增 減息帶動用家投資客

減息效應持續為樓市帶來正面刺激，發展商對後市看法普遍樂觀。嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，息口下降吸引資金回流樓市、租金上升刺激投資者入市意欲，以及專才「轉租為買」趨增，需求增加將帶動整體樓市平穩向上，其中位處市中心或鄰近鐵路的物業，樓價升勢會較明顯。

嘉華尹紫薇表示，集團將繼續採取貨如輪轉策略，並因應整體市況按市價推盤。

訪問言論重點 減息有助減輕買家供樓負擔，同時吸引更多資金回流樓市

來港專才「轉租為買」成樓市生力軍

市場剛性需求持續，支持中小型住宅銷情

豪宅買家要求增加，需推出「特色化」物業迎合需要

積極研究及參與投地，對位於市區或鐵路沿線項目有較大興趣

部署未來半年推5個新盤，合共涉逾4700伙

自去年9月進入本輪減息周期，本港銀行已五度跟隨美國減息，累積減幅達0.875厘，最優惠利率重返加息周期前水平。尹紫薇接受訪問時表示，息率回落不僅有助減輕買家供樓負擔，同時會吸引更多資金回流樓市，對樓市帶來正面支持。

啟德海灣連錄大手客入市

與此同時，租金持續向上，加上銀行定存息下降，買樓收租的回報變得更吸引，促使更多投資者將資金投放樓市，為市場帶來更大動力。以嘉華牽頭發展的啟德海灣為例，項目接連錄得大手投資客入市個案，其中一組連購10伙1房單位作投資之用。

息口回落令「供平過租」趨普遍，不僅促使越來越多本地租客「轉租為買」，尹紫薇指出，部分專才來港一段時間，逐漸熟悉本地生活及工作模式，相信部分亦會因為租金持續上升決定「租轉買」，成為樓市新一批生力軍。

事實上，差估署數據顯示，今年9月私人住宅租金指數報200點，按月上升0.2%，不僅連續10個月上升、累積上升4.22%，並且較2019年8月歷史高位，僅低出0.1點或約0.05%。

總括而言，隨着整體需求增加，加上中美緊張貿易關係轉趨緩和等多項利好因素，預期將帶動樓市平穩向上，其中位處市中心或享有便利鐵路配套的項目，樓價升勢會較明顯，並能做到「價量齊升」。

豪宅市場料走向「特色化」

至於若按不同類型住宅劃分，尹紫薇指出，市場剛性需求持續，包括上車及換樓需求，由於這類買家預算相對較有限，因此中小型單位會成為追捧對象。此外，由於中小型單位涉及銀碼較細，因此能夠同時吸引投資者興趣，始終出租或轉售會較容易。

尹紫薇續表示，市場對豪宅的需求依然存在，但買家變得更有要求，項目需具備多項獨特元素，例如可享維港海景、設計獨特或位處稀有地段等，才能成功吸引買家，預期豪宅市場將走向「特色化」。

今年以來新盤銷情保持理想，至今暫錄逾1.86萬宗成交，超過去年全年成交量約1.58萬宗。尹紫薇預期，一眾發展商將於今年餘下時間繼續積極推盤，而集團將繼續採取貨如輪轉策略，並因應整體市況按市價推盤。

問及末來增加土地儲備的策略，尹紫薇表示，市場上任何具發展潛質的地皮或項目，集團均會積極研究，尤其是一些位處市中心便利位置，又或者是鐵路沿線、過往曾有發展經驗的地區，集團對這類項目或地皮會較感興趣。

事實上，近期集團均有參與競投港鐵屯門項目，以及政府推出招標的同區住宅用地。

未來半年部署推5項目

整體樓市氣氛向好，發展商趁勢加快部署推售旗下項目。嘉華尹紫薇透露指，未來半年有機會推出5個新項目，涉及單位數目達4700伙。其中，北角嘉居．天后最快可於年內推出，項目正進行圖則修改，期望給予買家更佳體驗。該盤設有約73伙，提供2房及3房戶型。

啟德海灣展開新一輪銷售

至於集團夥拍會德豐地產及中國海外發展的啟德海灣，項目第1期最近加推單位，並展開新一輪銷售，吸引不少買家認購，當中不乏大手客購入多於1伙。項目第2期有機會於明年上半年以現樓形式推出，合共提供1121伙。

同樣位於啟德跑道區、集團與中國海外、九龍倉及恒基合作發展的維港．灣畔系列，項目1A及1B期銷情不俗，同樣部署於明年上半年推出2A期及2B期應市，兩期項目共涉914伙。

維港．灣畔系列。

1A期迎海門1A座17樓Ａ室

1B期臨海門2B座17樓A室

尹紫薇又表示，集團與信和、嘉里、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城第13期項目，有機會明年上半年起分階段推出，整個項目提供2550伙，屬集團未來半年開售項目中較具規模的一個。

西半山醫院道7號亦為集團明年上半年部署推售新盤之一，項目提供60伙。資料顯示，項目今年4月已獲批預售樓花同意書，發展商可按計劃隨時推出市場。

問及旗下新盤定價策略，尹紫薇表示，以同區或毗鄰地區新盤最新成交價作為參考，亦會考慮項目本身的設計及特色，再作相應調整。

