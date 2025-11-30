Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連環減息效果顯現 18屋苑估值向上 新都城單月升逾6% 嘉湖山莊「6連升」

樓市動向
更新時間：06:00 2025-11-30 HKT
發佈時間：06:00 2025-11-30 HKT

連環減息效果顯現，整體市況正面發展，銀行相應提高多個屋苑單位的估價。據本報追蹤20個指標屋苑單位估價連升6個月，除2個屋苑單位於11月的估價按月維持不變外，其餘18個屋苑估價全線報升，上升幅度0.67%至6.44%，其中以將軍澳新都城單位升幅最大。

18屋苑升幅由0.67%至6.44%

今年11月有18個屋苑單位的銀行估價錄升幅，幅度約0.67%至6.44%，對比上月15個屋苑錄增加，若對比上月升幅介乎0.38%至4.19%，整體升幅亦有見擴大。另一方面，本月沒有屋苑單位估價錄下跌，並有2個屋苑單位按月估價維持不變。

即睇20大屋苑最新估值：

當中位於將軍澳新都城1期1座低層E室，面積539方呎，最新估價為645萬，按月彈升39萬，升幅約6.44%，為本月估價升幅最明顯單位，並躍升至近年新高水平。按月升幅第2大的屋苑單位為鰂魚涌太古城海景花園39座美菊閣中低層B室，面積1021方呎，估價成功突破1900萬關口，由上月的1834萬增加94萬至本月的1928萬，按月增5.13%。

馬鞍山新港城A座低層5室的估價於11月同樣錄明顯升幅，單位面積579方呎，最新估價為626萬，較10月的599萬增加27萬，升幅約4.51%。

本報追蹤20個指標屋苑單位估價連升6個月，按月升幅0.67%至6.44%。

南豐廣場單位轉跌為升

事實上，於20大屋苑中，在10月僅有1個屋苑的估價錄按月減少，為將軍澳南豐廣場6座低層A室，單位面積697方呎，估價成功於11月「轉跌為升」，最新估價為733萬，相較10月時的713萬回升20萬，或約2.81%，創2024年5月後近一年半新高。

值得一提的是，天水圍嘉湖山莊3期翠湖居5座低層E室，面積458方呎，單位估價已屬「六連升」，從5月的333萬增至11月的385萬，累升逾15.6%。

康怡花園估價終止「5連升」

月內另有2個屋苑單位估價按月保持不變，兩個均位於港島區，其中鰂魚涌康怡花園E座高層4室，面積596方呎，估價終止「五連升」局面，於10月及11月維持於767萬，雖然未有再錄升幅，為仍屬近一年的高位水平。至於北角和富中心10座低層A室，面積1335方呎，估價就分別保持於1913萬。

