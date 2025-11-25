首10月400萬或以下細價樓交投升 錄1.19萬宗 按年增7.3%

受惠政府放寬細價樓百元印花稅徵收門檻，中原研究部表示，今年首10個月400萬或以下二手私宅買賣合約登記，合共錄約1.19萬宗，較去年同期增加7.3%，成交佔比亦由去年33%，增加4個百分點至37%。

得寶花園332萬易手

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，受惠政府放寬百元印花稅徵收門檻，細價樓成交量跑贏大市，其中港島區細價樓表現較為突出，首10個月錄約2244宗成交，較去年全年1905宗，高出17.8%，佔同區整體買賣比例達32%，按年增加5個百分點。

楊明儀又說，港島以南區成交量增幅最為明顯，首10個月上升29.7%；宗數最多則為東區，錄約992宗；佔比最高為東區，錄36%。

至於新界區細價樓，首10個月新界區錄5540宗，較去年全年的5009宗，高出10.6%，成交宗數佔同區整體買賣比例為36%，按年上升6個百分點。

九龍區細價樓今年首10個月錄4154宗成交，為去年全年4212宗的98.6%，佔同區整體買賣比例為42%，按年微升1個百分點。其中，首10個月只有油尖旺、深水埗及黃大仙的細價樓成交宗數突破去年全年，升幅介乎0.1%至6.4%。

值得留意的是，昨日市場繼續錄得細價樓成交。港置高級區域董事陳子麟表示，九龍灣得寶花園C座中層C6室，面積282方呎，2房間隔，原以360萬放售，議價後最終以332萬易手，呎價11773元，屬市價成交。



