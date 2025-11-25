袁天凡夫婦再入市 斥逾2730萬購美銀高層單位

袁天凡夫婦鍾情磚頭，繼今年中豪擲約9,194萬元購入啟德跑道區天瀧兩個單位，近期斥資2,730.6萬元，向「收租王」永倫集團家族購入金鐘美國銀行中心一個高層單位。

美國銀行中心35樓03室，面積約1,517方呎，本月初以2,730.6萬元沽出，呎價約1.8萬元，登記買家為袁天凡（YUEN TIN FAN）及其太太李慧敏（LEE WAI MUN ROSE），前者與前聯交所行政總裁、電訊盈科前副主席袁天凡的中英文名字相同，料為同一人；而後者則與恒生銀行前副董事長兼行政總裁、滙豐控股集團前總經理的中英文名字相同，料為同一人。

袁天凡夫婦（中及右）近期斥資2,730.6萬元，向「收租王」永倫集團家族購入金鐘美國銀行中心一個高層單位。

永倫集團以Wise Ray Ltd於2023年3月以4,800萬元購入，同年以5,060萬元轉讓至永倫美銀3503有限公司名下，若以購入價4,800萬元計，持貨逾2年帳面蝕讓2,069.4萬元，蝕幅約43%。

相關文章：

袁天凡夫婦擲4646萬購啟德天瀧4房 呎價達3.57萬

