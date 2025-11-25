中環環球大廈回報逾3厘 造價高位跌50% 業界指具投資潛力

近期中環環球大廈連錄買賣，一名實力用家在購入單位自用後，三度出手購入同層單位收租，回報逾3厘。業內人士指，作為中環三大散業權甲廈之一，環球大廈向來較上環及金鐘甲廈更具競爭力，隨着該廈造價較近年高位跌逾50%，投資潛力被釋放。

中環環球大廈造價高位跌50%，業界指具投資潛力。

中環環球大廈向來放盤罕有，往往整個年度「零」買賣。不過，適逢「小巴大王」家族拆售23樓，令成交突然增加，有人願賣，竟有人不停接手，去年底開始，單位一個接一個賣出，由同一名買家承接。

平均呎價逾1.8萬

該買家為一間本地金融公司，市場消息透露，去年11月，買家率先以2828.3萬購入2302室自用（約1394方呎，平均呎價20288元），遷入後深感滿意，多番「encore」增持，今年5月，購入2303至04室，作價4228.8萬（約2316方呎，呎價18259元），隨後於9月，再購入2306至07室，作價共4488.89萬（約2434方呎）。近期再下一城，購入2308室，建築面積1550方呎，作價2883萬，平均呎價18600元，該單位呎價較高，亦是最優質，望全海景。

經過連番增持後，該名買家共購入該廈5個單位，涉資1.4429億，租客包括貿易公司及專科醫生等，回報由3.2至3.5厘不等。

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事謝立生認為，核心區甲廈向來回報並不高，市況高峰期時，回報一般不足2厘水平，現時租售價俱大跌，回報逾3厘，相比之下極具潛力，料未來租售價都有上升空間。

「行人天橋起點」位置佔優

美聯商業首席營業董事麥世強表示，環球大廈位置獨特，位處港鐵中環站A出口，該處是中環行人天橋起點，接駁至國際金融中心及四季酒店等地標建築物，環球抗跌力向來較上環信德中心及金鐘力寶中心較高，皆因後兩者聚集炒家，不免有低價盤源。近期，力寶中心及信德中心買家皆以用家主導，環球卻有投資者追捧。

2018年呎價高見4.4萬

近期，商廈價格較高位暴跌50%至60%，環球大廈呎價新高於2018年4月創下的，當時11樓全層以每方呎約4.4萬成交，目前最新造價較高位跌約57%，而當年呎租普遍70元，至高見逾80元水平，目前呎租已跌至40至50元。

原業主「小巴大王」馬亞木家族早於20年前低位購入，該家族於2004年8月以1.008億購入上址23樓除了5號以外的所有單位，建築面積約13000方呎，平均呎價7753元，若以呎價作為比較，物業於20年仍升值約1.4倍。