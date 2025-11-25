市況回穩今年樓價料升約3% 李肇文：息口回落帶動 吸引內地資金

隨着本港經濟持續好轉，加上息口下跌情況下，令樓市氣氛再度活躍；中信泰富李肇文表示，目前樓價已見底，在息口回落下，刺激市場交投及價格上揚，資金有望持續流入，料全年樓價有溫和反彈，幅度大約3%。

中信泰富物業代理董事李肇文接受本報訪問時表示，現時樓價已經見底，尤其是中小型單位，近期出現回暖趨勢。主要因息口回落，刺激市場交投及價格上揚。而且美國早前再減息，香港銀行亦有跟隨，預期聯儲局加息周期有機會結束轉向寬鬆貨幣政策。

中信泰富李肇文預期全年樓價有溫和反彈約3%。

訪問言論重點 現時樓價已經見底，尤其是中小型單位，近期出現回暖趨勢

近期息口持續回落，刺激市場交投及價格上揚

租金指數已連漲10個月，提升住宅物業投資吸引力

按揭利率趨降出現「供平過租」現象，進一步增強投資者入市信心

近期不少二手屋苑價格回升，預期樓價年內有望溫和反彈約3%

今年以來新盤成交已錄逾1.6萬宗，已超過去年全年水平

低利率成樓市復甦關鍵

他指，低利率環境將是支撑香港樓市復甦關鍵因素之一，利率下降不僅降低購房者資金成本，還提升投資者對未來現金流預期，加上租金指數已連漲10個月創歷史次高水平，更提升住宅物業投資吸引力。而香港住宅租金收益率已超越內地一線城市水平，這種收益優勢預料會吸引更多內地資金流入。

另一方面，各項人才引進政策及在港學生租務需求強勁，帶動租金上升，為物業投資者帶來理想租金回報。加上樓價較歷史高位回落近三成，市場普遍認為已觸底，加上按揭利率趨降出現「供平過租」現象，進一步增強投資者入市信心。

中小型單位方面，受惠於剛需及「供平過租」，成交集中於600萬以下物業；而豪宅市場，資金流入緩慢，但高端人才計劃及投資移民需求提供支持，而且近年租金回報率穩定上升，更吸引長線投資者進場，對樓價回升有一定助力。整體而言，近期不少二手屋苑價格回升，可見樓價已經見底，預期樓價年內有望溫和反彈約3%。

料今年新盤交投逾2萬宗

事實上，今年以來新盤成交已錄逾1.6萬宗，已超過去年全年水平，料今年全年新盤交投可錄逾2萬宗。

另外，在「高才通」及非本地生持續湧港情況下，亦為住宅租售市場注入新動力；當中今年大學非本地生配額增加，在大學舍位供應不足下，不少學生流向私人市場租樓，更帶動租金需求，連帶租金持續上升。

在「高才通」及非本地生持續湧港情況下，亦為住宅租售市場注入新動力。

近期政府隨即放寬相關限制，容許商廈等改裝學生舍宿等，李肇文透露，集團亦正研究將商廈改為學生公寓可行性，會留意相關投資項目。

李肇文指，目前新盤庫存量仍逾2萬伙，短期內對樓價構成壓力。然而，若從土地供應源頭觀察，潛在短缺在於2028/29年後，或會出現供應斷層；認為政府近年減少賣地，自2023年政府推出7幅地皮中3幅流標，港鐵及市建局項目亦多次流標，全年僅成功售出190萬方呎樓面，料提供約3000伙。

2024年僅2幅地皮售出，總樓面約45萬方呎，料提供約800伙，加上港鐵東涌東站項目600伙，合計不足1500伙；2025年預計土地供應僅約2000伙。然而本財年政府推出8幅住宅地，規模均少於1000伙，預計共提供約4450伙。以5年開發周期計算，隨着現有餘貨逐步消化，2028/29年後住宅供應可能驟減，情況較2008/09年年均不足1萬伙更嚴峻，並不排除會出現供應斷層。

峻譽．渣甸山特色戶呎價挑戰新高

近期整體樓市氣氛持續向好，一眾發展商加快推盤步伐；中信泰富李肇文表示，峻譽．渣甸山目前以現樓方式推售，部署推出特色單位招標，呎價挑戰港島分層新高紀錄。

峻譽．渣甸山目前以現樓方式推售，部署推出特色單位招標。

李肇文說，旗下豪宅項目峻譽．渣甸山在獲批滿意紙後，目前以現樓形式推售，部署明年推出特色戶招標發售，包括天台特色單位等，憑罕有地段與全景景觀，目標挑戰港島分層豪宅呎價新高。

位於大坑道135號的峻譽．渣甸山，由2幢住宅大樓組成，提供114伙，面積介乎434至2949方呎，其中第1座全屬4房戶型；第2座除最高2層設有2伙4房特色戶外，其他單位均屬2房戶型，項目預計落成日期為2026年3月31日。

相關文章：

峻譽．渣甸山首錄成交 連沽3伙套現逾7300萬 呎價高見4.7萬

峻譽．渣甸山獲大手客 斥4592萬購2伙

葵涌荔崗街項目涉300伙

另外，葵涌荔崗街項目，共提供約300伙，主打2房及3房單位，針對年輕家庭及改善型需求，定價參考同區新盤及人才住房價錢，預計在2028年落成。該地是中信泰富在2022年以11億力壓8財團投得，當時每方呎樓面地價約4390元。

葵涌荔崗街項目，共提供約300伙，主打2房及3房單位。

未來投地方面，李肇文指，人將繼續以「精與特」為核心，聚焦具備多個特質的地皮，包括地段優勢，優先選擇傳統豪宅區、鐵路上蓋及新發展區核心地帶。

李肇文強調憑藉母公司中信集團財務實力，在逆周期中吸納優質土儲。

結合人才公寓、綠色建築（如LEED認證）及智能家居系統，提升長期價值。強調憑藉母公司中信集團財務實力，在逆周期中吸納優質土儲。

記者 羅其軍 攝影 汪旭峰

相關文章：愉景灣意濤1期部署明年首季推