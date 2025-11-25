港漂媽北區搵樓連睇7放盤 稱樓價比深圳口岸附近低 「幫人交租不如買一套」｜區區睇樓

上水及粉嶺等新界北區樓價相對市區較低，加上鄰近羅湖及落馬洲邊境，一直吸引不少內地客留意。近日一位從內地嫁到香港的港漂媽媽在小紅書上分享在上水睇樓的經過，並指「太難了」、「上水真的沒有筍盤了嗎」。其後《星島頭條》向該博主作進一步查詢，她表示曾考慮在深圳口岸一帶租樓，但比較後發現北區樓價比深圳口岸附近更低，加上每天要跨境通勤，最終決定在港置業，認為「與其白白幫人交租幾年，不如買一套自己單位，租得起也供得起，只要湊齊首期就行」。

90後中港夫婦擬400萬置業

陳女士（化名）來自廣東東莞，同為90後的丈夫從事外貿業，每月收入約5萬元。現時陳女士與兒子留在內地居住，而丈夫因工作需要留港，只在周末返內地。隨著兒子明年將來香港升讀小一，亦計劃結束兩地分居生活，因此兩人打算在上水或粉嶺置業，預算約400萬元，一方面方便照顧居於上水的家人，另一方面，考慮到陳女士偶爾要往返內地工作，若居於上水可大幅縮短跨境通勤時間。

她在網上發佈的影片中透露，夫婦二人先後參觀了7個放盤，其中第一個是樓齡逾30年的上水名都，實用面積約372方呎，間隔分明、採光尚可，但因欠缺打理，感覺偏舊。

點擊即睇上水名都第一個單位：

第二個屬於同屋苑的不同座數單位，面積相若，但附設簡約裝修，氣氛明亮、空間感更佳。至於參觀的第三個放盤，她在影片中表示忘記了屬於哪個屋苑，但也是在上水站附近，面積約390方呎，惟整體觀感也是一般。

點擊即睇上水名都第二個單位：

點擊即睇上水第三個單位：

最喜歡御皇庭單位 惟超出預算

直到參觀位於御皇庭的放盤，認為是整天最喜歡的單位，無論是屋苑設施還是單位間隔都符合需求，但售價超出了預算，而且代理指該屋苑盤源稀少，業主「一點都不肯講價」。

點擊即睇御皇庭單位：

下一個放盤單位則位於碧湖花園，雖然價格比較優惠，面積亦較大，實用面積約440方呎，但她對鑽石形設計有保留。至於最後參觀的兩個單位，她指不太方便拍攝，亦沒有多作講解，整體而言還是較喜歡御皇庭的單位。

點擊即睇碧湖花園單位：

不太在意樓價 「覺得合適就買」

其後陳女士接受《星島頭條》訪問時提到，曾考慮在深圳口岸一帶租樓，但比較後發現，深圳口岸附近樓價動輒四、五百萬，且多為舊樓，反觀北區一帶物業價格更低，「雖然不少人說買上水不如買深圳，但我們覺得工作生活都在香港，還是住香港方便」。

她又認為，目前樓價回落，是「剛需入市」的好時機，「有人說樓價已回升，有人說還會跌，我們不太在意，覺得合適就買」。

御皇庭2房近日420萬成交

翻查資料顯示，現時上水一帶的主要私人屋苑包括御皇庭、上水中心、皇府山、上水名都及奕翠園等。市況方面，粉嶺上水區本月暫錄約106宗二手成交，較上月同期增約9成多。

美聯物業粉嶺-雲向花都廣場分行區域經理吳偉文表示，御皇庭2座中層B室近日以420萬元成交，實用面積415方呎，2房間隔。據悉，買家為區內首置客，鐘情屋苑周邊配套，遂議價30萬元，以420萬元承接，實用呎價約10,120元。資料顯示，原業主於2011年以233.8萬元買入單位，持貨14年，帳面賺186.2萬元。

至於毗鄰上水港鐵站的上水中心近日亦有成交，單位為2座高層A室，實用面積351方呎，2房間隔，開價約450萬元，議價後以438萬元易手，實用呎價12,479元。周雪雯指，新買家為內地客，為方便女兒在港上學，見放盤價錢合理，位置方便來往中港兩地，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主則於2012年以268萬元購入上址，持貨約13年，是次易手賬面上獲利170萬元離場，單位期內升值63.4%。

