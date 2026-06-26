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記憶體加價衝擊手機及硬件股 專家料出貨量受壓 小米已反映負面因素可博反彈

商業創科
更新時間：16:34 2026-06-26 HKT
發佈時間：16:34 2026-06-26 HKT

蘋果及微軟同日因記憶體及儲存元件成本急升而宣布硬件加價，市場憂慮AI數據中心搶佔產能的影響，正由上游記憶體晶片，逐步傳導至手機、電腦等消費電子產品。光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時表示，記憶體及儲存晶片成本上升，已成為消費電子及硬件股受壓的其中一個來源，一方面，記憶體成本上升會壓抑整體電子消費市場需求；另一方面，企業毛利率亦會受壓。

手機PC出貨量或受壓

以小米（1810）為例，該股年初至今已下跌45.5%。伍禮賢認為，記憶體成本上升是其股價受壓的主要原因之一。若電子消費市場需求轉弱，小米手機出貨量增長亦會面對下調壓力；同時，成本上升亦會影響毛利率。

他指出，小米過往季度業績已反映相關壓力，而今年情況或較去年更明顯。去年部分負面因素主要集中在第四季，但今年則可能在四個季度持續反映，因此全年業績壓力較大，未來業績仍不容樂觀。

被問到散戶現階段是否適合分批買入小米，伍禮賢表示，可以作短線、短周期部署，但不太建議作長線持有。他解釋，短線投資重點是價格是否足夠低，而長線投資則要視乎基本面及未來增長趨勢是否清晰。

他認為，小米目前可分批買入博反彈，但應以短線操作為主，而非長期持有。

聯想受壓但有數據中心支持

至於PC及通訊設備股，伍禮賢表示，聯想（992）亦會受到記憶體成本上升影響。從電子成品硬件角度看，電腦與手機一樣，都會面對零部件成本上升壓力。不過，他補充，聯想目前主要有數據中心等增長較佳的業務，可對整體業績帶來支持，該股年初至今升153.78%。

硬件板塊不宜一刀切

被問到投資者是否應避開所有硬件股，伍禮賢認為無需一刀切。他表示，記憶體成本上升只是其中一個影響因素，不同企業的產品、市場定位及客戶群不同，受影響程度亦會有差異。

蘋果概念股憂銷量受壓

蘋果宣布加價後股價下跌，伍禮賢認為，港股蘋果概念股亦會受到影響，例如舜宇光學（2382）股價近期已明顯受壓。

他指出，市場主要憂慮蘋果產品加價後會衝擊銷量，從而影響供應鏈訂單。這亦反映記憶體及儲存晶片加價，正在向下游消費電子產業鏈傳導。
 

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