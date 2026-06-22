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格林斯潘逝世 終年100歲 執掌聯儲局19年 任內曾創美國10年經濟擴張期

商業創科
更新時間：20:21 2026-06-22 HKT
發佈時間：19:25 2026-06-22 HKT

美國聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan），因柏金遜病併發症逝世，享年100歲。

消息由格林斯潘妻子發出，她稱讚丈夫是偉人，「數十年來在兩黨總統的領導下，為美國經濟的發展作出貢獻，但他始終坦誠地承認自己的錯誤」，相信世人永遠銘記他的才華和善良。她又稱「成為他的伴侶是我人生中最快樂的事。」

格林斯潘多次藉利率調節經濟 曾連續加息17次

格林斯潘於1987年至2006年執掌聯儲局，達19年，是歷來第二長任期的主席，橫跨四位總統。他上任時不久，美股便出現「黑色星期一」，道指暴跌22%，當時迅速採取行動，向市場保證釋放流動性，令股市急速復甦，往後每當聯儲局救市時，被市場稱為「Greenspan Put（格林斯潘認沽期權）」或演變成「Fed Put（聯儲局認沽期權）」。

格林斯潘任期中，多次透過利率調整應對經濟變化，亦令美國出現1991年至2001年的長期經濟擴張期，他一向提倡放鬆金融監管，失業率降至4%以下，股市不斷創新高。至2001年科網泡沫爆破兼遇上911恐襲，他用兩年時間，將聯邦基金利率降至1厘的超低水平；直至2004年經濟過熱，聯儲局又開始實施緊縮政策，兩年間加息達17次，利率從1厘加至5.25厘，但他曾被市場批評低息時間太長、加息太急，為2007年金融海嘯埋下隱患。

提出「非理性繁榮」概念

格林斯潘於1996年在科網泡沫升溫時，提出「非理性繁榮」概念，當時稱：「我們如何知道非理性繁榮何時過度推高了資產價值，然後像過去10年日本那樣，資產價值出現意想不到的長期萎縮呢？」發言當年納斯達克100指數已急升45%，他指出不應低估資產市場與經濟相互作用的複雜性，亦不應掉以輕心，被市場解讀為發出估值過高的訊號，一度令美股下滑，其後再迅速攀升，直至2001年科網泡沫爆破。

格林斯潘父為股票經紀

格林斯潘於1926年3月6日出生於紐約華盛頓高地地區，父親為一名股票經紀及金融分析師，他在紐約大學修讀經濟學，就讀博士學位時，師承後來另一位聯儲局主席伯恩斯。但他第一份工作是擔任巡迴爵士樂隊的成員，之後擔任過多位總統的經濟顧問。

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