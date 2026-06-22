Mark Gurman料蘋果加價潮「很快到來」 不會等到秋季新機發佈會

蘋果公司（AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）早前接受外媒時稱計劃提高產品價格後，彭博資深科技記者古爾曼（Mark Gurman）在X平台上更預計，蘋果加價潮很快到來，不會等到秋季新機發佈會，並預計將會結合校季促銷活動，以作為價格調查的緩衝 。

成本不斷上漲 「漲價不可避免」

庫克在上周三（17日）接受《華爾街日報》採訪時表示，越來越多的記憶體被分配給AI伺服器，導致晶片嚴重短缺，電子產品公司需爭相搶購，並坦言漲價不可避免，「正在盡最大努力減輕漲幅，但難以為繼了。」 不過，庫克並未透露價格何時上漲、漲幅多少，以及哪些產品會受到影響。

同時，庫克在訪談中表示，蘋果已準備好動用資金儲備來增加記憶體供應，但澄清並未計劃自行興建記憶體與儲存工廠。