內地車企5月交付 「新勢力」零跑再破8萬輛 理想大跌18% 比亞迪海外銷售創新高

內地各大電動車廠商5月交付數據放榜，比亞迪（1211）5月銷量38.3萬輛，按年增加0.2%，按月增加19.4%，海外銷售突破16萬輛，創歷史新高；理想汽車（2015）交付量按年下跌18.4%至33,350。

比亞迪5月海外銷售創新高

比亞迪公布，5月新能源汽車銷量為383,453輛，按年增0.2%，按月增加19.4%。今年首5月累計1,405,039輛，累計按年下降20.32%。5月海外銷售合計160,644辆，創歷史新高，按年增長80.7%。

理想5月交付按年跌近兩成

理想汽車 （2015）公布，5月交付新車33,350輛，按年跌18.4%，按月跌2.2%。

蔚來5月交付按年增六成

蔚來（9866）公布，5月交付37705輛汽車，按年增長62.3%。該公司指，有關交付包括公司旗下蔚來品牌的汽車20013輛，公司旗下樂道品牌的汽車12029輛，以及公司旗下螢火蟲品牌的汽車5663輛。蔚來指，2026年至今交付150,526輛汽車，按年增長68.7%。截至5月31日，累計汽車交付量達1,148,118輛。

小鵬5月交付按年跌4.1%

小鵬（9868）公布，5月集團共交付新車32,158輛，較上月增長4%，按年則跌4.1%。

小米5月交付超過3萬輛

小米（1810）公布，5月小米汽車交付量持續超過3萬輛，值得注意的是，小米汽車近幾月始終只公布區間數據，從未披露精準交付數值。CEO雷軍對此做出解釋，每個月的交付量，我不想陷入跟大家的比較。

零跑5月全系交付按年增八成

零跑汽車（9863）公布，5月全系交付81,569輛，按年增長81%，按月增長14.2%，再創單月交付歷史新高。

極氪至5月底全球累計交付近80萬輛

極氪公布，5月交付新車34377輛，按年增加81.8%，連續4個月實現按年及按月雙增長。該公司指，極氪009、9X、8X等旗艦車型佔比近50%，帶動品牌單車成交均價持續走高，按年提升52.4%；截至5月底，極氪品牌全球累計交付近80萬輛。