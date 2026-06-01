滙豐據報力挽香港投行業務 艾橋智親自洽淡項目 挖角摩通及高盛等同業

據彭博引述消息報道，滙豐（005）正加倍努力重振表現低迷的香港投資銀行業務，行政總裁艾橋智及其核心高層親赴香港向客戶洽談合作，以奪回市場份額，並大舉向華爾街大行挖角，令滙豐目前在本港籌備的IPO上市項目急增至約40個，遠超2025年全年的5個。

促團隊接觸400家主要客戶

報道指，艾橋智及多名高層近月親身在香港向客戶推介交易項目，艾橋智更向大中華區的核心客戶發送度身訂做的影片，並敦促管理團隊積極接觸約400家主要客戶，包括收購公司及對沖基金等。

屈臣氏上市由高盛及瑞銀主導

滙豐此番舉動，正值該行去年對投資銀行部門進行全球重組後，引發一連串高層離職潮，甚至因而失落一個核心客戶的重大跨境上市主導權。作為滙豐數十年旗艦客戶的長和（001），旗下零售業務屈臣氏集團傳出計劃於倫敦及香港兩地雙重上市，集資額或超過20億美元，惟目前由高盛及瑞銀主導。此外，長和上月在無聘請任何財務顧問的情況下，直接拋售價值58億美元的英國最大移動運營商股份，進一步反映滙豐面臨的挑戰。

滙豐發言人表示，該行在亞洲多項產品及服務中均處於市場領先地位，擁有強大的資本市場和顧問能力，該地區收入正錄得增長，並持續提高大企業高價值交易的顧問市場份額。另消息指，滙豐未來仍有機會在屈臣氏的上市項目中獲得一個角色。

香港IPO項目大增至40個

為配合重振計劃，滙豐在過去一年為中國業務聘請十多名投資銀行家，並從摩根大通、高盛等競爭對手中挖角。消息指，這場招聘行動似乎已初見成效，目前滙豐在亞洲擁有約70個IPO項目，當中包括40個香港項目，較2025年全年的5宗大幅增加 。近期成功獲得包括為度假村運營商地中海俱樂部（Club Med）籌備上市，預期集資達5億美元；另外亦獲中國研發靈巧機器人手的初創公司Linkerbot委任負責今年啟動的股份發售。

不過，據彭博編纂數據，摩根士丹利及中金公司（3908）為今年本港股票發售的最大安排行，滙豐目前僅排名第12位。若放大至不計日本的亞洲IPO管理排名中，滙豐今年市佔率僅為0.8%，排名第34位，較10年前2014年的第5位大幅下滑。

雖然自艾橋智上任以來，滙豐大幅削減歐美股票資本市場業務以專注亞洲，但市場質疑滙豐無法再為其主要亞洲和中東客戶提供全面進入倫敦和紐約等關鍵金融中心的渠道。倫敦獨立分析師 Rupak Ghose更表示，滙豐與本地中資銀行相比，將失去競爭優勢。