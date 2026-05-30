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Tesla於內地涉FSD欺詐遭集體訴訟 10車主告上法庭 索償逾395萬

商業創科
更新時間：17:33 2026-05-30 HKT
發佈時間：17:33 2026-05-30 HKT

據內地媒體《新京報》報道，電動車巨頭Tesla在內地陷入消費者集體訴訟，10名中國車主以虛假宣傳及消費欺詐為由，正式將Tesla告上北京法庭，合計索償逾395萬元人民幣。

該宗針對Tesla FSD功能的集體訴訟案，已於北京市大興區人民法院一審開庭。原告方代理律師王有銀透露，10名中國車主控告Tesla進行虛假宣傳、消費欺詐。原告方指出，Tesla明知其宣傳的「完全自動駕駛」功能至今未獲中國監管部門批准，無法實現核心承諾，且涉嫌隱瞞硬件技術缺陷，進行誤導性宣傳，誘使原告購買，其行為符合欺詐的構成要件。

有車主因FSD要求整車「退一賠三」

在聯合起訴的10名車主中，其中9名車主針對FSD功能本身要求「退一賠三」；另有一名車主則主張整車「退一賠三」，主要理由是完全自動駕駛能力是其決定購入該輛Tesla的唯一且決定性因素。目前，10名車主的理賠金額合計錄得395萬餘元人民幣。

Tesla辯稱功能已部分實現

面對欺詐指控，Tesla方主張，FSD功能「現在已經實現」或「部分實現」，並強調後續的輔助駕駛功能仍在持續研發當中。對於媒體的查詢，Tesla方面僅回應指「目前沒有官方消息。」

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