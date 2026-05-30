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MiniMax啟動A股IPO 衝刺「A+H」上市 港股年內累飆逾4倍

商業創科
更新時間：10:46 2026-05-30 HKT
發佈時間：10:46 2026-05-30 HKT

中國證監會網站披露，MiniMax已於周五（29日）與中信証券簽署輔導協議，正式啟動A股首次公開募股（IPO）進程，意味公司有望繼今年1月登陸港交所後，進一步衝刺「A+H」雙上市平台。該股周五收報840元，較招股價累升逾4倍，市值高達2,635億元。

成立於2022年初的MiniMax，從創立至赴港上市僅耗時約四年，創下全球AI公司IPO的最快紀錄。值得注意的是，作為內地「AI大模型六小龍」之一，其主要競爭對手智譜已於今年2月簽署A股輔導協議。

下月與智譜納入恒生科技指數 

股份表現方面，MiniMax於今年1月掛牌，當時引入包括阿里（9988）、騰訊（700）、高瓴等多家頂尖機構及基石投資者，認購總額約27.23億元。該股上市後一路反覆炒上，更於3月中旬最高觸及1,330元，一度登頂港股最高價股份。截至周五（29日），該股收報840元，較招股價165元仍累漲約409%。此外，恒指公司早前公布季檢結果，MiniMax與智譜雙雙獲納入恒生科技指數，變動將於6月8日生效。

去年海外收入佔逾七成

業績方面，MiniMax去年總收入達7,903.8萬美元，按年大增158.9%；其中海外市場成為增長引擎，貢獻逾73%收入。期內經調整淨虧損為2.5億美元，虧損率按年大幅收窄。受惠於模型及系統效率提升，以及基礎設施配置優化，去年毛利按年大增4.37倍至2,007.9萬美元，毛利率錄得25.4%，按年提升13.2個百分點。


 

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