京東港澳618大促活動5.30開鑼 全平台商品低至5折

京東（9618）公布，2026年港澳618大促活動正式拉開帷幕，以「0運費 無門檻全場一件包郵」為核心優惠，疊加直降折扣、跨店滿減、新人優惠、支付優惠及公屋安居福利，為港澳市民打造「又好又便宜」的極致購物體驗，活動明晚（30日）8點起啟動，將持續至6月20日結束。京東港澳相關負責人表示，這次618將繼續堅持以用戶為中心，通過簡化玩法、直達優惠、聯動本地夥伴，將跨境購物的便利與實惠帶給每一位港澳市民。

京東指出，今年618期間，京東港澳推出多重購物福利，優惠力度加碼，全平台商品低至5折，跨店消費每滿200元再減30元（人民幣，下同），港澳用戶可領取總值高達6180元的購物補貼。該公司又指，平台針對港澳地區新用戶推出專屬權益包，包含面額1000減300元、500減100元的大額優惠券；大量1元新人專享商品；以及免運費券，首單免費送上門，為新用戶提供首購體驗。

推出更多貼合本地需求的活動

京東表示，聚焦香港公屋住戶的民生剛需，京東香港期間聯手AlipayHK發起「公屋安居購物節」並舉行公屋租金繳費券大抽獎活動。活動主打「下單即送50港元AlipayHK租金繳費券」以及「抽高達價值3,000港元AlipayHK公屋租金繳費券」兩大福利，透過將線上購物優惠與公屋租金繳費深度結合回饋香港市民，活動將延長至6月30日晚上11時59分截止。

京東港澳相關負責人表示，未來會持續深耕港澳市場，不斷優化供應鏈與服務體系，推出更多貼合本地需求的活動，助力港澳消費市場持續繁榮。

