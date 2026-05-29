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特首周日率團赴中亞 馬時亨：助內企業出海 肩負「超級聯繫人」使命

商業創科
更新時間：17:54 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:54 2026-05-29 HKT

行政長官李家超將於本周日率領商貿代表團前往哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦訪問，開拓新興市場機遇，香港貿發局亦與近30間內地企業一同「出海」。貿發局主席馬時亨表示，貿發局負責統籌這次行程，而政府則配合推進很多工作，大約有60至70位代表會跟著代表團出發，貿發局亦迎來特首賦予的全新任務，助力內地企業出海，肩負起「超級聯繫人」的使命。

他直言，「有好多嘢可以推」，金融領域有很多發展機會，香港具備完善的銀行體系、成熟的資本市場、專業的會計與法律服務及高效流通的資訊，是內地企業布局全球的理想跳板。他又指，內地企業以香港為基地拓展海外市場，既能帶動香港金融、專業服務等產業發展，也能進一步鞏固香港國際樞紐地位，實現互利共贏。

另外，貿發局迎來六十週年志慶，頭炮慶祝活動今天啓動。貿發局旗艦零售平台「香港.設計廊」（設計廊）舉辦「香港.設計廊」走動全城活動（走動全城），在三星期內（5月29日至6月18日）向市民及旅客展示本地原創品牌與設計產品，呈獻 香港設計的創意故事、多元與活力。

貿發局迎來六十週年志慶
貿發局迎來六十週年志慶
貿發局旗艦零售平台「香港.設計廊」
貿發局旗艦零售平台「香港.設計廊」

 

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