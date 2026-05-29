Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

的士與網約車可共存 | 莫灝楠

商業創科
更新時間：16:31 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:31 2026-05-29 HKT

初始配額與現實脫節

政府將初始配額定喺10,000個，完全無考慮現時全港多個平台加埋有超過三萬名司機運作緊嘅現實。政府數據都顯示，有六至七成網約車司機屬於每星期做少過20小時嘅兼職模式。

依家夾硬用「每架車每日做6鐘、每小時完成2程」呢個一廂情願嘅假設去計出10,000個配額，根本係夾硬扭曲網約車行業嘅彈性。好多兼職司機茶餘飯後都會當兜風咁去做網約車。如果扼殺左呢種模式，咁同以前只有的士獨大嘅時候有乜分別？

開放更多配額嘅好處

要維持現有嘅服務質素，外界公論市場最少需要1.5萬至2萬個牌照，配額其實係愈多愈好：

•    交通便利：網約車同的士針對唔同市民嘅出行模式。有人中意喺街截；有人中意用手機app Call車。配額夠多，市民喺繁忙時間同偏遠地區先唔使等到天荒地老。

•    保障兼職司機生計： 1輛的士嘅運載力等於3輛網約車。發牌夠多，先可以容納到班時間彈性、流失率高（每年約50%）嘅兼職司機，避免喺經濟下行時罔顧市民生計。

•    塞車論點從不成立：現時已有超過三萬名司機每日喺路面上服務，所以理論上而家已經可以當係Full Capacity。減少合法配額並唔會減低塞車風險，因為呢班車本身就已經係現有交通生態系統嘅一部分。

的士本身具備市場優勢

的士與網約車絕對可以共存，而且的士本身享有極大專利優勢，可以隨時喺街度接「街客」，有專用的士站；有部分地區只批准的士進入。呢點係只能靠 App Call嘅網約車點都做唔到嘅。既然的士本身已經贏喺起跑線、享有不可替代嘅營運優勢，政府根本冇必要為咗保護的士，而刻意壓低網約車嘅牌照數目。

的士牌照市場並非免死金牌

雖然香港嘅的士有牌照買賣市場，但政府由始至終都冇保證過市場永遠唔會引入新競爭。牌照投機化本來就唔應該係其應有狀態，任何商業投資都有風險，政府同公眾無必要為其負面後果承擔責任，呢個更唔應該成為社會進步同優化交通政策嘅障礙。

係部分車行同的士牌投資者嘅角度睇，其實都已經收左好多年息，好多都已經回本。何況投資本來就有風險，上市公司嘅經營模式都可以一夜被AI打破，何況係小小一部的士？

分配機制恐引發投機 逼走熟手司機

政府建議超額時以抽籤配合優先條件分配（例如優先考慮自置私家車一段時間嘅車主）。但香港過往經驗顯示，此舉恐怕會引來大批不開車嘅車主瘋狂抽籤，情況好似的士牌咁被投機化，造就另一個的士牌市場。相反，現時好多網約車司機都係租車或借車營運，呢個制度反而會擠走真正靠平台維生、有經驗嘅現職司機。加上每年最低營運門檻（如平均每月數十次行程）等細節依然模糊不清，只會令前線司機無所適從而被迫放棄。

合資格者皆應發牌

筆者作為一個中環人，深受星期五晚港島Call唔到車之苦。大家都一定試過有Call唔到車，然後網約車平台又因為附近唔夠司機加價加到離曬譜。其實如果要比市民同遊客有最好嘅出行體驗，政府應該考慮設立考核機制，符合特定要求（駕駛時數和表現等）嘅全部都批牌照。

成日講盛事經濟，演唱會經濟。遊客去完演唱會想走，車都Call唔到，咁下次仲黎唔黎香港呢？

方德證券高級分析師 莫灝楠

 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
3小時前
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
6小時前
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
01:10
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
突發
1小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
7小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
19小時前
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
影視圈
6小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-28 17:13 HKT
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
飲食
4小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
2026-05-28 17:10 HKT
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
01:06
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
突發
2小時前