大灣區企業離職率達11% 「混合型科學人才」需求仍迫切 高奧士：企業招聘趨審慎

中山大學粵港澳發展研究院和高奧士國際人才集團（8042）公佈《粵港澳大灣區企業人才現狀與發展趨勢2025》調查報告指出，逾70%企業未來3至5年計劃新增人數不超過30人，並指粵港澳大灣區企業對未來人才招聘持謹慎策略。不過，市場對「科技+管理」的混合型人才需求龐大，有6成受訪企業表示對兼備技術背景和管理能力的「科學型人才」需求最為迫切，遠超於對單純技術人才的需求。

薪酬競爭力不足 發展空間有限

高奧士國際人才集團聯合創辦人兼執行董事陳家成在發布會上表示，大灣區人才流失情況嚴峻，企業整體員工離職率高達11.1%，其中深圳和江門更超過15%。調查顯示，「薪酬競爭力不足」和「發展空間有限」是導致人才流失的兩大主因，反映企業在轉型過程中面臨的結構性挑戰。

陳家成還表示，企業的招聘策略趨向審慎，約7成企業在未來3至5年的招聘策略以穩為主，普遍採取審慎和穩中求進的態度，其中半數企業計劃新增職位不超過10個，超大型企業新增的職位計劃佔全部新增的89.4%，中小企缺少招聘的強大動機與資源。這與經濟下行壓力、用工成本上升、業務不確定性增強的宏觀環境高度吻合。

同時，10.5%的企業未設置新職位，這一比例雖不算高，但若結合企業人才流失的情況來看，這些企業實際上處於被動縮編狀態，即它們不補充新血液，依靠自然減員壓縮規模。

混合型人才更勝專業技術人才

報告顯示，粵港澳大灣區企業人才需求呈現出結構性轉向，有62%受訪者認為「技術＋管理」混合型人才最為緊缺，這比例甚至超過「專業技術人才（59.3%），該現象表明企業已經意識到單純的技術能力無法轉化為競爭優勢，真正稀缺的是既懂技術又懂管理、既能攻克技術難題又能帶領團隊、既有專業深度又有商業視野的混合型人才。

報告還指出，研發類和銷售類職位成為未來核心需求，而傳統管理職位需求相對較低。部分城市的人才國際化水準仍有較大的提升空間。

政府政策框架獲得認可

報告亦指，粵港澳大灣區企業對政府人才政策體系整體滿意度較高。企業對粵港澳大灣區各地政府的人才政策整體滿意度達到「比較滿意」水平，反映政府的政策框架已基本建立並獲得認可，政策效能逐步顯現。隨著粵港澳三地規則銜接深化，政策紅利有望進一步釋放，並惠及更廣泛的企業群體。但「政策覆蓋範圍有限」、「政策宣傳不到位」及「兌現周期長」仍是當前的三大痛點，有待進一步完善。

該調查於2025年4月至12月期間進行，合共收到116份有效問卷，覆蓋粵港澳大灣區「9+2」城市群。深度訪談部分，總計深度訪談企業71家，調查對象覆蓋傳統製造、先進製造、現代服務、新能源、數碼經濟等重點產業鏈核心企業。

勞福局何啟明：港肩負國際人才高地使命

另一方面，香港勞工及福利局副局長何啟明透過預錄短片表示，人才是地區及社會發展的重中之重，而香港正肩負著作為國際人才高地的使命。他指出，除了政府的人才政策支持外，企業與學術界的共同成長，才能為人才發展創造最佳土壤，吸引世界各地的人才來港發展。何啟明坦言，政府雖有進行人力調查，但仍有其局限性，因此非常感謝中山大學及高奧士國際的研究，為政府提供了企業的真實聲音及更詳細的灣區人才狀況。

他強調，政府會詳細分析及研究該報告，並考慮在未來的政策檢討中加以引用，以更有效地吸引人才。同時，由政務司司長帶領的專責小組，亦會與各部門並肩，全力做好本地人才的培訓工作。

何俊志：冀帶來調查報告

中山大學粵港澳發展研究院院長何俊志亦表示，啟動這項調查主要是中央政策持續加碼和期望加劇，包括2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出打造「國家級教育和人才高地」到二十屆三中全會強調「加快建設高水平人才高地和吸引人才聚集平台」等。

其次，是三地政府前期合作基礎扎實，粵港澳三地政府已建立聯席會議機制並設立科技教育人才專職小組，形成了貫通政府、企業、高校的協同機制；以及前期研究存在明顯局限，多數成果依賴政策文本分析，僅局限部分行業和產業，也缺乏灣區間人才政策的橫向比較等。他表示，冀今次調查為市場帶來全面覆蓋，以企業為一手資料的調查報告。

大灣區優勢在市場化和多元化

在高峰對話環節中，由高奧士國際人才集團首席戰略官吳國傑主持，並邀請了多位來自學界、政府及人才服務領域的嘉賓出席交流。中山大學香港高等研究院全球與區域治理研究中心副主任李小瑛在專題討論中指出，與京津冀及長三角等內地人才高地相比，粵港澳大灣區的最大優勢在於其高度的「市場化」和「多元化」。

她分析，大灣區的人才市場靈活性高，不受國企或跨國公司總部的過多限制，人才流動性強，能根據市場供需快速實現更佳匹配。同時，大灣區已形成從基層到頂尖、結構完整的「金字塔」型人才梯隊，對內地及國際人才均具備強大包容性。然而，她亦坦言，在金字塔頂端的尖端科研人才，如院士級別方面，大灣區與其他地區相比仍有提升空間，未來需借助區內各城市優勢，吸引更多頂級人才落戶。

香港與內地人才已相向發展

美康雅亞太區人事及行政總監李翠霞則從企業實務角度分享，認為現今大灣區的人才流動已非單向的「外流」或「迴流」，而是香港與內地人才的「相向發展」，整個區域已融為一體。她坦言，企業招聘「真心難」，尤其難在尋找既懂高階技術、又具備管理和海外溝通能力的複合型人才。她透露，其公司正計劃在深圳擴展業務，並會靈活調動人手，讓員工可以「坐在前海，做香港的業務」。她強調，面對市場的快速轉變，企業對人才的要求已超越單一技能，轉而渴求能靈活應變、具備商業觸覺的複合型人才。

市場仍存在嚴重人才錯配問題

香港城市大學首席及常務副校長高級顧問、數據科學系教授周文港指出，香港正同時面對「培養人才」、「搶人才」及「用好人才」三大挑戰。他分析，儘管政府的各項人才計劃已成功吸引數十萬人來港，令本港人口突破750萬創歷史新高，並帶動住宅租金與樓價回升，但職位空缺長期高企，反映市場存在嚴重的人才錯配問題。

他強調，現時市場最渴求的是具備跨學科能力的複合型人才，例如兼具ICT技能的商科畢業生，或是熟悉金融科技（Fintech）及合規科技（RegTech）的專才。他續指，香港未來角色應從「引進來」更多地轉向「走出去」，把握內地龐大的人口及產業基礎，發揮「超級聯繫人」的優勢，利用本港在國際教育、金融及專業服務等領域的實力，協助內地龍頭企業「出海」，並服務好整個大灣區的發展。

畢業生單憑一張「沙紙」已不足夠

香港浸會大學學生事務處事業策劃中心主管朱麗媚表示，現今僱主招聘時更為審慎，畢業生單憑一張「沙紙」已不足夠，他們更看重求職者具備數碼科技、AI應用等硬技能，以及解難、溝通等軟實力，能到任後馬上為公司作出貢獻。為應對市場對複合型人才的渴求，她指出，大學近年已推出多個跨學科課程，如融合藝術與科技，旨在拓寬學生視野及培養多元技能。

北都料成吸引全球科技人才平台

此外，香港人才服務辦公室總監陳海勁在討論環節上表示，香港擁有兩個關鍵角色，一是國際人才樞紐，二是國家人才門戶，具體而言，作為國際人才樞紐，香港在IMD全球人才排名中位列亞洲第一，同時具備「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢；作為國家人才門戶，香港引進的人才不僅服務本地企業，更依託香港平台發展，可服務整個大灣區乃至內地及亞太區事業。他續指，未來發展北部都會區將是吸引全球頂尖科技的人才的重要平台，它連結深圳和香港，既擁有香港豐富大學資源、香港國際金融中心的資源，亦有深圳全球頂尖科企和整個完整粵港澳大灣區產業鏈資源。

港可借國際經驗 成「亞洲的波士頓」

談及如何借鑑國際經驗發展大灣區，全國港澳研究會副會長、香港正思研究院院長陳少波表示，波士頓鼓勵教師創業，同時大學、企業、政府三方資金與機制深度結合的模式值得香港學習，即教師科研成果能快速對接產業需求並轉化為產品，對接市場，產生經濟發展的新動能。他還希望，在香港新科技城等空間上，構建這種新型創新生態，成為「亞洲的波士頓」，甚至超越波士頓。

KOS高奧士國際人才集團董事總經理陳曉慧總結時表示，《粵港澳大灣區企業人才現狀與發展趨勢2025》調查研究不但反映粵港澳大灣區企業在招聘及用人策略上的最新轉變，亦顯示在產業升級、區域協同及發展模式持續演變的過程中，人才正由企業發展的重要資源，逐步成為支撐灣區高質素發展的關鍵動能。她續指，企業正缺乏複合型人才，惟吸引人才只是一個開始，如何留住人才同樣重要。