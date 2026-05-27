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快手首季收入增3.4% 經調整純利跌26%仍勝預期 可靈AI收入飆3倍

商業創科
更新時間：17:15 2026-05-27 HKT
發佈時間：17:15 2026-05-27 HKT

快手（1024）2026年第一季度收入錄得337.2億元（人民幣，下同），按年增長3.4%，符合市場預期；經調整利潤33.7億元，按年下跌26.3%，惟仍優於預期的30.3億元。

線上營銷服務升9.3% 直播收入跌13.5%

業務分部方面，線上營銷服務收入196億元，按年增長9.3%，受惠AI在多場景加速滲透。直播業務收入85億元，按年減少13.5%，集團表示是由於持續建設健康直播生態及多元化優質內容。其他服務收入56億元，增長15.9%，主要由可靈AI業務帶動。

可靈AI成第二增長曲線 收入6.5億升3倍

快手表示，期內可靈AI收入超過6.5億元，按年增長超過300%。2026年3月，可靈AI年化收入運行率（ARR）接近5億美元。公司又表示，可靈AI正持續聚焦影視、廣告、電商及遊戲等專業創作領域，以全鏈路工業級能力賦能創作，推動成本降低與效率提升。

日活躍用戶4.13億 電商主動購物意願增強

期內快手應用平均日活躍用戶達4.127億，平均月活躍用戶7.717億，日均使用時長保持穩定。

快手表示，電商意圖驅動的搜索頁瀏覽量按年增長11%，商城頁新買家及回流買家在3月份增長約36%，反映電商用戶主動購物意願增強。

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