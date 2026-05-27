內地人來港開投資賬戶據報有新要求 需簽署資金合法來源聲明

據內媒引述消息報道，在香港地區銀行渠道線下開立投資賬戶對客戶提供的文件，自周二（26日）起有新要求，需要簽署資金合法來源的聲明。事實上，中證監上周五（22日）嚴禁境外機構在內地非法提供開戶及交易服務後，香港證監會向券商發通函指將採取額外審查措施應對內地投資者使用可疑或偽造文件在港開戶，金管局亦致函銀行採取與證監會相若額外措施，包括內地投資者接洽本港銀行要求開立投資帳戶，銀行便應向該內地投資者取得書面聲明，包括確認所有用以支持投資活動及相關結算的資金均來自內地以外的合法來源。

確保資金來源合法合規

報道指出，新增簽署文件為《跨境披露聲明（申請投資開戶業務適用）》，主要內容為開立投資賬戶本人須確認「所有用以支持投資活動以及相關結算的資金均來自中國內地以外的合法來源」；並且要求中國內地居民留意，投資賬戶服務只適用於身在香港的投資者（例如在港生活或工作）且應確保資金來源合法合規。

報道又指，為配合香港地區的相關監管要求，該行可要求客戶提供相關證明文件，如未能提供，則有可能拒絕提供相關服務，而且已開通服務亦有可能被終止。

現有客戶未完成補簽 無法交易

針對存量客戶及新開客戶的文件簽署流程，報道引述中資銀行客服人員表示，開戶者可以親臨任何分行補簽，或透過電郵回覆確認，完成補簽相關手續後，系統會於一日內恢復交易功能；未完成補簽前，投資交易功能將被暫停。不過，賬戶不會被取消，現有持倉及資產不受影響，只是暫時無法進行新的買入交易。

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