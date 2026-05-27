中國電動車增長回調 重新思考、推動創新、消費者成關鍵｜管鳴宇

油價飆升，全球爆發能源危機，交通運輸行業深受影響，電動車成為現時應對燃油挑戰的一大焦點。中國電動汽車市場發展迅速，儘管銷量自2025年下半年開始出現回調，並延續到2026年首季，但綜合判斷中國乘用車市場的年銷量均值應仍能維持在2,400萬輛。

中國新車銷售在多重衝擊下始終維持在較高水平，顯示出極高韌性。橫向對比國際水平，中國人均新車銷售在發展中國家已處於領先水準；約三成有車家庭擁有多輛家用車，接近成熟市場水平。整體而言，中國汽車市場需求仍未見底，但中長期規模仍受結構性因素限制。

業界要思考三大重點

麥肯錫發表的《2026中國汽車消費者洞察》報告顯示，中國已成為全球乘用車需求的關鍵力量，2019至2025年間，中國貢獻全球市場總增長的三分之一。不過隨著中國汽車市場進入新階段，行業面對消費者的轉變及產業變革的挑戰，我認為業界需思考以下三個重點，深化業務，對準消費者需求，找對焦點：

1. 專注價值，推動創新

在競爭強度持續攀升的市場中，價格戰已是最不具永續性的競爭路徑。正如報告中提及，價格戰的淨刺激效果已趨近零，對近期購車者的淨影響甚至為負。同時，技術更新帶來的淨正向刺激則從11%躍升至21%。消費者用行為投出了清晰的一票：能夠令他們作出選擇的，是廠商創造出更高價值，而非更低的價格。

不過業界不能盲目「創新」，有效創新是能讓消費者真正感受到、並想要使用、願意買單的體驗，無論是智能駕駛的表現、AI助理帶來的便利，或是系統性提升。脫離消費者所想的所有科技都是「自說自話」，真正的創新，是會被消費者經常並樂於使用的。

2. 革新品牌，勇於突破

報告揭示了一個具有轉折點意義的變化：消費者在購新車時的最初品牌名單多年來首次縮減，進入消費者腦海中的品牌數量減少，但「品牌」因素在消費者購買的考慮排名從第五躍升至第二。業界要留意，即使品牌過往再強大，選擇權始終在消費者手中，要透過技術兌現能力才是正路。

對新品牌車企而言，當務之急是將「技術」能力轉化為「品牌」實力。過去幾年，新品牌確實透過電動化與智能化領域的快速發展，成功打入消費者考慮名單，並建立了鮮明的技術形象。然而，「被認知」不一定是「被信賴」，當市場競爭加劇，消費者對品牌的要求亦由「能否帶來驚喜」升級為「能否持續、穩定、可預期地兌現承諾」。這意味著，新勢力品牌需要在保持創新節奏的同時，將「技術先鋒」的認知，轉化為「值得長期託付」的品牌價值。

對傳統車企而言，如何將品牌既有實力轉化為新力量，將會是核心挑戰。調查顯示，傳統豪華品牌在消費者心中仍擁有突出的優勢。但這種認知正面臨嚴峻考驗：若傳統品牌無法在電動化與智能化上持續實現創新並滿足消費者預期，品牌將會漸漸與消費者預期脫節。品牌革新的關鍵不是要否定歷史，而在於為歷史注入新的能力內涵，即讓消費者相信，這些品牌的領先能力不單是「過去式」，更是「現在進行式」，還會是「將來式」。

對供應商而言，同樣要建立品牌。當市場聚焦到技術能力，供應商就要由「提供零件」升級為「幫助廠商穩定交付技術能力」。供應商在持續創新、系統協同與品質可靠性上要加把勁，才可穩住合作關係。

3. 全球佈局、產業共贏

中國汽車產業正進入新常態：競爭規模由單一廠商擴大至「汽車廠＋供應鏈」的協同體系，競爭維度從產品參數延伸至體系能力。這將撼動全球汽車行業，因為汽車業的供應鏈甚為複雜。對車企而言，要深耕中國，面向全球，在全球單一最大、技術更替最速的市場中持續吸收經驗，再面向全球；跨國供應商則要積極與中國車企合作，建立快速創新體系。

儘管中國汽車市場競爭激烈，甚至出現汰弱留強，但展望未來10年，我認為未來的贏家屬於那些能夠把創新沉澱成穩定體驗、把品牌轉化為可信承諾、把產業協同轉化為系統競爭力，並把在中國鍛造的能力以客製化的方式帶向全球的汽車企業。

管鳴宇

麥肯錫全球資深董事合夥人、麥肯錫中國區汽車諮詢業務負責人、麥肯錫北京分公司董事總經理