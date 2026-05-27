傳台積電3納米製程產品下半年加價15% 明年或再加一成
更新時間：14:43 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:43 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:43 2026-05-27 HKT
據台灣媒體報道，台積電（TSM）計劃於下半年調高3納米先進製程產品報價，幅度高達15%，明年更可能再加價5%至10%。該股周二在美國股價收報412.32美元，升約1.9%；年初至今則累升逾35%。
3納米產能持續滿載
報道指出，今次加價並非單一客戶的急單所致，而是整體先進製程供需結構的根本性轉變，隨着AI加速器、ASIC客製化晶片、旗艦手機與高效能運算（HPC）需求同步爆發，已令台積電3納米產能持續滿載。
留意6月4日股東會
目前台積電主力廠區Fab18稼動率維持高檔，即使今年初3納米月產達13萬片，並已於第二季逐步增至16萬至17.5萬片水平，惟AI需求增長速度仍遠超市場預期，客戶排隊狀況未明顯緩解。
另一方面，台積電董事長魏哲家預計會於6月4日股東會上，就AI需求、先進製程佈局與海外擴廠進展作進一步說明。
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