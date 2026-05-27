Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳台積電3納米製程產品下半年加價15% 明年或再加一成

商業創科
更新時間：14:43 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:43 2026-05-27 HKT

據台灣媒體報道，台積電（TSM）計劃於下半年調高3納米先進製程產品報價，幅度高達15%，明年更可能再加價5%至10%。該股周二在美國股價收報412.32美元，升約1.9%；年初至今則累升逾35%。

3納米產能持續滿載

報道指出，今次加價並非單一客戶的急單所致，而是整體先進製程供需結構的根本性轉變，隨着AI加速器、ASIC客製化晶片、旗艦手機與高效能運算（HPC）需求同步爆發，已令台積電3納米產能持續滿載。

留意6月4日股東會

目前台積電主力廠區Fab18稼動率維持高檔，即使今年初3納米月產達13萬片，並已於第二季逐步增至16萬至17.5萬片水平，惟AI需求增長速度仍遠超市場預期，客戶排隊狀況未明顯緩解。

另一方面，台積電董事長魏哲家預計會於6月4日股東會上，就AI需求、先進製程佈局與海外擴廠進展作進一步說明。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
6小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
21小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
22小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
8小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
1小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
23小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
8小時前