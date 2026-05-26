內地據報限制頂尖AI人才出國 包括阿里巴巴及DeepSeek等民企員工
更新時間：16:55 2026-05-26 HKT
發佈時間：16:55 2026-05-26 HKT
發佈時間：16:55 2026-05-26 HKT
據彭博引述消息報道，中國正在限制阿里巴巴（9988）和DeepSeek等民企頂尖AI人才出國，表明中方正在升級保護本土技術、並在關鍵領域趕上美國的措施。
報道指出，政府機構已開始對從事先進AI工作且對國家具有戰略重要性的人員實施限制，當中包括初創公司創辦人、研究人員和企業主管，意味這些人才在出國旅行前需要獲得相關部門的批准。
不過，目前尚不清楚這些限制措施將對整個行業的員工產生多大影響、哪些級別的員工會受到影響，或者哪些具體職位可能會被添加到受影響人員的名單中。報道又提到，中方多年來均一直對知名大學研究人員、核子科學家和國有企業主管在內的關鍵人員實施出行限制。
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