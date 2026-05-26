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積金評級稱5月MPF增逾1% 人均賺近3800元 警告全年回報有隱憂

商業創科
更新時間：10:44 2026-05-26 HKT
發佈時間：10:44 2026-05-26 HKT

隨著市場進入5月最後交易周，強積金研究機構積金評級表示，截至5月20日，「積金評級所有基金表現指數」錄得約1.11%投資增長，以絕對金額計算，強積金投資收益料達182億元，相當於每名成員平均獲利約3,799元。計及供款後，強積金總資產預料於5月將較4月增加212億元，達約1.656萬億元，再創歷史新高。

數據顯示，若5月最終錄得正回報，將成為2026年第四個正回報月份。期間唯一的虧損出現在3月份，當時系統錄得1,020億元虧損，屬強積金有史以來最大的單月虧損。

積金評級主席叢川普坦言，在首5個月中錄得4個月正回報，看似亮麗，但歷史數據卻講述了另一個故事。過去5次出現這種趨勢時，全年最終錄得正回報的情況僅有兩次。他提醒，在當前經濟及地緣政治不確定的環境下，強積金成員切勿自滿。

表一：「積金評級指數」各資產類別回報表現（截至2026年5月20日）
表一：「積金評級指數」各資產類別回報表現（截至2026年5月20日）

日股及亞股首5月表現領先 

值得注意的是，日本股票及其他亞洲股票在5月份及年初至今的表現，均領先其他資產類別。叢川普解釋，強積金系統正受惠於市場對亞太區股票的濃厚興趣，尤其是日本、台灣及韓國市場，其中科技股在台韓兩地均佔有重要比重。

另外，叢川普警告，通脹及債券收益率正在上升，油價仍維持在接近歷史高位，歷史經驗顯示這些都是潛在警告信號。

預設投資策略基金為優質考慮選項

他表示，宏觀風險並非個別強積金成員所能控制，建議成員應專注於分散投資及長期投資，以及善用積金局規定的低成本預設投資策略基金來管理風險，他認為低成本預設投資策略基金仍然是強積金成員值得考慮的優質選項。

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