證券及期貨專業總會與印尼大學合作推展伊斯蘭金融課程 助港把握伊斯蘭資金機遇

伊斯蘭資產已成為市場重要資金來源，香港證券及期貨專業總會公布，與印尼國立大學經濟與商業學院伊斯蘭經濟與商業中心（PEBS FEB UI）雙方達成初步協議，雙方將共同在香港推展「伊斯蘭金融課程」，同時雙方擬留待香港貿發局9月舉辦的「一帶一路高峰論壇」簽訂協議落實細節。該課程旨為協助香港金融從業員了解伊斯蘭金融體系的運作模式及相關規管要求，裝備專業知識，以把握中東及東南亞等伊斯蘭國家資金與市場所帶來的機遇。

與印尼共同培訓香港金融從業員

香港證券及期貨專業總會代表團於日前前往印尼雅加達進行金融交流訪問，是次訪問達成的一項重要成果為與PEBS FEB UI 合作推出「伊斯蘭金融課程」課程。該會表示，隨着中東及東南亞伊斯蘭國家的主權財富基金與民間資本持續增長，符合伊斯蘭教法的資產（Sharia-compliant assets）已成為國際金融中心重視的資金來源。然而香港金融業界目前普遍缺乏針對伊斯蘭金融規管、合規審查及產品結構的實務培訓。

該會續指，根據協議雙方將聯合在香港推展「伊斯蘭金融課程」，內容涵蓋伊斯蘭債券（Sukuk）結構設計、符合伊斯蘭教法的資產配置（Sharia-compliant asset allocation）、伊斯蘭保險（Takaful）原理及合規規管等實務範疇。該會期望透過該課程，協助業界從業員增進對伊斯蘭金融的認識，提升在國際資產管理及跨境融資業務方面的專業能力。

對接中東及東南亞金融體系

香港證券及期貨專業總會還指出，香港作為連接中國內地與全球資本市場的「超級聯繫人」，在發展多元化金融產品方面具備制度優勢。是次印尼交流團的重點，並非僅限於開拓東盟市場，而是透過印尼對接中東及東南亞伊斯蘭國家的金融與經濟體系。