DeepSeek宣佈API永久降價75% 業界料加劇全球競爭

DeepSeek近日宣佈，旗下Deepseek-V4-Pro模型的API收費將作永久下調。原定於今年5月31日結束的2.5折優惠期屆滿後，收費將不會恢復原價，而是將折扣永久化，即日後定價僅為原來的四分之一。市場分析指出，此舉反映內地企業正與全球同業展開更直接的較量，料將進一步加劇AI行業的競爭。

DeepSeek官網資料顯示，是次價格調整後，Deepseek-V4-Pro的每百萬Tokens輸入（緩存命中）價格，將由0.1元減至0.025元人民幣；每百萬Tokens輸入（緩存未命中）價格，將由12元減至3元人民幣；輸出價格亦由24元大幅降至6元人民幣。公司同時已於其社交平台X的官方賬號公佈有關永久降價的消息。

資料顯示，DeepSeek剛於今年4月推出全新V4預覽版並同步開源，主打百萬字超長上下文，據稱在Agent能力、世界知識及推理性能上，均領先內地與開源領域。是次新模型發佈，距離上一代R1與V3模型推出相隔已超過15個月。

有助推動AI應用全面落地

彭博分析指出，DeepSeek大幅調低收費勢將令AI行業競爭白熱化。另有市場人士認為，外界除了關注降價行動本身，更著眼於其對AI應用落地及部署模式的深遠影響。以往受制於推理及Token成本高昂，許多基於大模型的應用場景，如長文檔分析、代碼理解、多步驟AI代理及自動化工作流等，往往只能停留在測試或示範階段，難以作規模化運行。

分析預期，隨着大模型運算成本大幅下降，將有助推動AI應用全面落地，並逐步形成「分層使用」的商業模式，即企業將輕量任務交由低成本模型處理，複雜任務則由高能力模型應付，以達致成本與效能的最佳平衡。

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