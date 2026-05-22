港產電動小巴商斥8位數造車 助應對高油價及2035大限 誓言「為香港而生」

中東局勢推升油價，加上本港2035年終止燃油車期限逼近，電動車普及看似大勢所趨；然而，過去兩年有代理商引入內地電動小巴時，卻因尺寸、續航及爬坡等問題，始終未獲業界青睞。香港本地電動商用車方案企業威力新能源遂與威馳騰（Wisdom Motor）聯手「從零開始」，斥資8位數、花近兩年時間，誓要打造一部真正屬於香港的電動小巴。威力新能源創辦人吳志威更明言，「這部車一定要根據我們香港營運者的習慣來設計」。

威力新能源創辦人吳志威明言，這部車一定要根據我們香港營運者的習慣來設計；總經理吳卓聲則坦言，最大技術難關在於電池布局與車身重量的反覆博弈。

香港目前擁有超過4,000部專營小巴，加上學童巴士、旅遊巴等車隊，總數高達萬餘部。面對2035年大限，這批車輛必須在未來完成替換，但市場上卻未有真正「為香港而生」的選擇。吳志威接受《星島頭條》訪問時提到，「兩年多前已有代理商引入電動小巴，但車的設計、尺寸、續航、配置都未達到營運商要求。」而這個觀察則成為了威力的切入點。

專利物料打造車身 大減重量

香港營商模式急促、彎多路窄，車身重心必須極度講究。威力總經理吳卓聲坦言，最大技術難關在於電池布局與車身重量的反覆博弈，團隊曾構想將電池全部置於車頂，但重量集中在上部，有機會過不了香港的傾斜測試，「車身很容易翻」。

團隊為此利用專利複合物料打造車身，大幅減輕重量，更反覆運算電池最佳分佈位置，最終在續航力、充電時間與車身穩定性之間取得平衡。吳志威補充，「內地車廠原有生產標準未必適用香港。」團隊與廠方多番拉鋸，單是車門闊度、座椅高度、冷氣出風位置等細節，就經過無數次測試。

針對山多路窄 具在地化優勢

針對香港「山多路窄」，威力的電動小巴在技術參數上展現出明顯在地化優勢。吳卓聲表示，車身闊度控制約2.1米，與現時柴油小巴相差無幾，只闊了約20至80毫米，確保司機駕馭時沒有抗拒感，更能應對狹窄街道及小巴站停車格的空間限制，「若車身超過2.1米，便會闊過小巴站的停車格」。

動力系統方面，車輛採用寧德時代電池，配備意大利Brist品牌轉向系統，縮小轉彎半徑，令司機在窄彎中更加得心應手。至於爬坡度，香港法規要求為25度，威力直接做到30度。吳志威補充，「我們去山頂道測試過，路很斜很窄，司機開完之後完全沒有感覺。」充電效率同樣是突破點，車輛可在15至20分鐘內完成由20%至100%的充電，續航力達220公里，對於每日行駛約300公里的專線小巴而言，司機只需在午膳或離峰時段補電一次即可。

低地台闊車門 着重乘客體驗

技術規格之外，威力更着重香港乘客體驗。車輛採用低地台設計，方便老人家、學童及行動不便人士上落；車門闊度較現行豐田小巴進一步加闊，「有些老人家拿着菜，可以很輕易地走進車裡。」吳志威形容，團隊花了很多功夫在空間感與舒適度上，「進去後會覺得原來這輛車這麼闊落，冷氣夠，觀感和傳統車對比有一個很大的突破」。

15年動力電池質保 全行首創

至於電動車最昂貴的部件是電池，業界最擔心「兩三年後電池報廢」。威力在行內首創「15年動力電池質保」，屬破天荒之舉。吳卓聲解釋，這建基於寧德時代的品質保證，加上後台數據長期監測，「每一年我們都會有電池保養措施，令電池在最健康的狀態繼續運行」。車價方面，大概比柴油車貴30%，「不會令業界為了做環保而付出兩至三倍價錢」。

除了純電動車型外，威力亦同步推出增程式電動小巴，主因偏遠地區未必能建設超級快充站，「增程方案」可節省現時柴油小巴約50%用油量。面對香港寸金尺土，公司更推出流動充電方案，以「充電寶」形式將電力運送到營運商附近，近日更獲政府納入高速充電樁鼓勵計劃。

盼政府支援 改善政策配套

不過，吳卓聲認為，目前政策配套卻仍待完善，並提出多項具體倡議，包括政府應重啟去年停止的「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，讓業界試用不同新車款；其次，現時土地用途分類中並無「充電用地」，改用途的審批曠日持久，「希望政府加快審批，不同局、不同部門可互相配合」。

此外，增程電動車因有柴油發電機而被政府定義為「柴油車」，15年後須強制報廢，威力希望將其納入新能源電動車類別，延長使用期至20年甚至取消報廢期。吳志威強調，「產品我們已經有了，未來都很需要政府的支援」。吳卓聲更明言，威力目標是將香港市佔率提升至50%以上，現階段所有核心資源優先投放香港。

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