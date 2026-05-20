國泰航空4月載客量增17% 指暑假維持航班班次 更多乘客傾向臨飛前買機票

國泰（293）公布4月營運數據，國泰航空客運量按年增長17%，香港快運載客量多5%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，將於7月及8月暑假旅遊高峰維持航班班次，而儘管在5月及6月取消了少量航班，該集團仍維持全年運力按年增長約10%的目標。

航空燃油價格仍高企 添成本壓力

劉凱詩表示：4月份的業務表現繼續呈現反差，一方面受假期及季節外遊帶動，客運需求殷切，乘客運載率維持高位，載貨量亦保持穩健，但另一方面，受中東局勢影響，航空燃油價格仍然高企，增加成本壓力。她稱，將繼續靈活應對，並密切關注最新事態發展。

來往杜拜及利雅得航線暫停至8月底

她指出，鑒於短期內往來中東地區的需求偏軟，國泰航空往來杜拜及利雅得的客運服務，將繼續暫停至8月底，而相關運力會調配至需求較為殷切的航線，如曼徹斯特及羅馬等。

國泰航空4月載客量276.5萬人次，按年增加17%；客運運力亦增加15%。劉凱詩預計，在季節休閒旅遊及各類活動帶動下，客運需求預計將保持穩固，但部分顧客預訂模式稍有改變，在市場較多不確定因素的情況下，更為傾向在臨近出發時才訂購機票。

快運載客量增5% 預訂情況較理想

至於香港快運4月載客量接近73萬人次，按年增加5%；客運運力增7%。劉凱詩表示，香港快運在4月繼續錄得載客量增長，泰國航線及東北亞二線城市航線的運載率保持強健。她展望5月及其後，大部分航線的預訂情況較去年同期理想。

載貨量增長8%

國際貨運載貨量錄得14.4萬公噸，按年增長8%；貨運運力增加7%。劉凱詩預計，4月的增長勢頭將在「黃金周」假期後持續，同時國泰於4月初開通往來曼谷的全貨機服務，進一步加強東南亞地區的網絡。