Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福人壽推指數型萬用保險計劃 首次引入法巴指數

商業創科
更新時間：17:41 2026-05-20 HKT
發佈時間：17:41 2026-05-20 HKT

周大福人壽今日（20日）宣布推出「鑽裕」指數型萬用保險計劃，專為專業投資者而設，首次將法國巴黎銀行指數引入香港指數型萬用保險市場，並連結另一項環球頂尖指數，為客戶提供多元化的指數選擇。

所有指數均設無上限派息率

公司指出，「鑽裕」的指數帳戶具備獨特優勢，包括所有指數均設無上限派息率，並可靈活配置至多個指數帳戶。此外，計劃設有帳戶保證派息率及累積保證價值，助客戶在市況下行時仍能把握潛在回報和多重守護財富。不過，累積保證價值僅於身故索償、完全退保或保單期滿時適用，而累積保證價值於部分提取時會按提取金額及退保費用（如有）相應減少。

公司又提到，亞太區為全球私人財富增長最快的地區之一。於2024年，亞洲資產淨值超過1,000萬美元的高淨值人士數目上升5%，總數突破85萬人。面對市場波動，投資者愈趨重視既可捕捉上行潛力、又能有效管理風
險的方案，因此「鑽裕」應勢而生。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
5小時前
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
22小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
23小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
2026-05-19 17:45 HKT
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
好人好事
6小時前
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
05:12
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
影視圈
4小時前
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
影視圈
8小時前
越南23歲千萬粉絲女網紅宣布確診血癌 淚訴不煙不酒但兩習慣拖垮身體
即時國際
9小時前