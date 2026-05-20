周大福人壽推指數型萬用保險計劃 首次引入法巴指數

周大福人壽今日（20日）宣布推出「鑽裕」指數型萬用保險計劃，專為專業投資者而設，首次將法國巴黎銀行指數引入香港指數型萬用保險市場，並連結另一項環球頂尖指數，為客戶提供多元化的指數選擇。

所有指數均設無上限派息率

公司指出，「鑽裕」的指數帳戶具備獨特優勢，包括所有指數均設無上限派息率，並可靈活配置至多個指數帳戶。此外，計劃設有帳戶保證派息率及累積保證價值，助客戶在市況下行時仍能把握潛在回報和多重守護財富。不過，累積保證價值僅於身故索償、完全退保或保單期滿時適用，而累積保證價值於部分提取時會按提取金額及退保費用（如有）相應減少。

公司又提到，亞太區為全球私人財富增長最快的地區之一。於2024年，亞洲資產淨值超過1,000萬美元的高淨值人士數目上升5%，總數突破85萬人。面對市場波動，投資者愈趨重視既可捕捉上行潛力、又能有效管理風

險的方案，因此「鑽裕」應勢而生。

