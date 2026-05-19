前OpenAI神童變華爾街新星 基金大舉做空Nvidia 被視為「真正懂AI的投資者」

被視為華爾街新星、年僅24歲的OpenAI前研究員Leopold Aschenbrenner所管理對冲基金Situational Awareness LP公布首季13F持倉報告顯示，資產管理規模呈爆發式增長，由去年底的55.2億美元飆升137億美元，但在首季大舉看淡晶片股，買入名義價值高達84.6億美元的看跌期權，當中包括做空AI龍頭英偉達（Nvidia，NVDA），並將資金重倉部署美國燃料電池公司及比特幣礦企。有分析指出，Aschenbrenner押注比特幣礦企並不是為了炒幣，而是為了這些礦企手中現成的土地、電力和電網許可證。

預言AGI將於2027年面世

值得留意的是，Aschenbrenner於15歲考入哥倫比亞大學，畢業後曾加入OpenAI超級對齊團隊（Superalignment Team）。不過，他2024年被OpenAI以「洩漏內部資訊」為由解僱，其後發表長達165頁的論文《態勢感知（Situational Awareness： The Decade Ahead） 》，預期通用人工智能（AGI）將於2027年到來，並斷言制約AI發展的最大瓶頸並非算法，而是電力及算力等物理基礎設施。

該報告引起科技界轟動，Stripe創始人、Meta AI負責人等紛紛投錢，助他於短時間內籌集2.55億美元成立基金。短短不到兩年間，其基金規模已爆升至逾130億美元。有華爾街分析人士指，Aschenbrenner並非外行跟風，而是真正懂AI的人在做投資，其逆向操作跟當年預判次貸危機的電影《沽注一擲》主角Michael Burry一樣。

大舉買入晶片股看跌期權

根據文件顯示，Leopold Aschenbrenner首季最顯著舉動是大舉做空晶片製造商。截至首季末，該基金買入名義價值達84.6億美元的看跌期權，涵蓋多隻重磅晶片股及ETF，當中包括持有VanEck半導體ETF（SMH）的20億美元看跌期權，以及持有英偉達的16億美元看跌期權。

此外，該基金亦建立了對博通（AVGO）、甲骨文（ORCL）、超微半導體（AMD）、美光（MU）、ASML、英特爾（INTC）、康寧（GLW）和台積電（TSM）的看跌期權倉位。

上述看淡倉位不但是該基金首季前五大買入標的，更成為其核心持倉。不過，基金亦非全線造淡，該基金亦輕微增持8萬股存儲巨頭Sandisk（SNDK）股份，並建倉價值3.8億美元的Sandisk認購期權（Call Options）。

押注燃料電池公司及加密幣礦企

相較於擁擠的晶片股，Aschenbrenner選擇重倉「AI基建股」。截至首季末，美國燃料電池公司Bloom Energy（BE）仍是其最大看好押注，基金持有6,500萬股，價值約8.79億美元；同時持有40.9萬股Bloom Energy看好期權，名義價值5,500萬美元。

另一方面，該基金大舉增持CleanSpark（CLSK）、Riot Platforms（RIOT）、Applied Digital（APLD）及IREN等多家加密貨幣挖礦及數據中心營運商。據內媒《財聯社》分析指，其押注比特幣礦企並非為了炒賣加密貨幣，而是看中該批企業手上現成的土地、電力及電網許可證。在AI基建大舉擴張的背景下，該等資源相當於「現成AI基建」，可節省數年審批時間。