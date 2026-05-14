SK海力士市值將破萬億 外資趁勢沽出百億美元韓股

AI熱潮推動下，韓國晶片巨頭股價及市值爆升，繼三星電子市值突破1萬億美元大關後，SK海力士（SK hynix）市值亦快將衝破萬億美元大關。韓國股市屢創新高後，外資亦趁勢沽出韓股套現，今年外資從韓國股市撤出資金規模預計將破紀錄。

SK海力士股 今年累升逾200%

AI帶動記憶體晶片需求，刺激晶片巨頭SK海力士股價今年累升逾200%。預計SK海力士將繼三星電子，成為韓國另一家市值突破1萬億美元大型科企。

SK海力士於16個月前市值不足千億美元，現時市值約9,480億美元，已超越美國零售巨頭Walmart及巴菲特投資旗艦巴郡。

本月初三星電子市值突破萬億美元，但亞洲市值最高企業仍是台積電，現時台積電市值逾1.83萬億美元。

今年外資撤出韓國股市 資金規模近480億美元

韓國KOSPI指數，今年至今已累升逾87%，創下歷史新高。自2005年初以來，KOSPI指數一直是全球表現一直領先全球其他市場。

不過據《彭博》統計，今年外資持續從韓國股市流出資金，單是5月外資已淨賣出115億美元韓股，繼2月及3月拋售潮後，將再創單月拋售紀錄。

今年至今外資已從韓國股市撤出近480億美元，預計今年流出量將破紀錄。瑞聯銀行董事總經理Vey-Sern Ling表示，外國投資者或相當善變，特別是對沖基金這類快錢投資者。