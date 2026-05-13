三星電子與工會談判失敗 恐面臨18天大罷工 股價一度跌逾6%

全球最大記憶體晶片製造商三星電子恐面臨一場大規模罷工，該公司工會代表宣布談判已失敗，並指「工會提出的所有議題，沒有一項得到回應」，威脅逾5萬名工人將於5月21日起展開為期18天的全面罷工。三星電子則表示，與工會談判破裂感到遺憾，並指這可能會加劇員工、股東和公眾的焦慮，將努力繼續與工會談判，以避免最壞情況發生。

受消息影響，韓股三星電子（005930）股價今早曾跌6%至262000韓元，其後跌幅收窄，暫報278250，跌約0.3%。

核心分歧在於獎金分配

綜合媒體報道，三星與工會核心分歧在於獎金分配方案，目前三星員工的獎金設有上限，不可超過年度基本工資的50%；工會則要求徹底廢除上限，將營業利潤的15%直接用於員工獎金，並將相關條款寫入勞動合約。

三星的回應是提供營業利潤的10%作為獎金，並附加一次性特別補償，稱其「超過行業標準」。該公司高層認為，工會的要求長期來看難以為繼。

韓國財長：不惜一切避免罷工

韓國財政部長具潤哲對談判失敗表示「深切遺憾」，表示「必須不惜一切代價避免罷工」，並指政府將「堅定不移地支持工會直至最後一刻」。韓國國家勞動關係委員會（NLRC）在聲明中則表示，若勞資雙方共同提出請求，委員會隨時準備提供進一步調解後支持。

值得留意的是，駐韓美國商會本周曾發表聲明稱，三星電子若出現重大生產中斷或營運不確定性，可能對全球內存半導體市場造成額外壓力，進而加劇供應瓶頸、價格波動、採購不確定性，以及更廣泛的供應鏈不穩定。