機管局正就11 SKIES購物城與新世界密切溝通 「定位將配合SKYTOPIA整體發展」

機管局晚上表示，正就11 SKIES項目與發展商新世界密切溝通，機管局正全力發展SKYTOPIA，11 SKIES的定位將配合SKYTOPIA整體發展，發揮協同效應。早前有消息指，機管局在二號客運大樓啟用前，接管新世界發展（017）旗下11 SKIES購物城核心的零售及餐飲空間部分，佔整個項目的70%。

機管局回應《星島頭條》查詢時表示，由於疫後消費模式改變，商場定位會有改變，飲食，娛樂等元素會加強。SKYTOPIA核心項目包括機場遊艇港灣、亞博館擴建項目將於2028年分階段落成，無人駕駛運輸系統 到時亦將連接至東涌，機管局對SKYTOPIA發展充滿信心，2028年將會是11 SKIES配合SKYTOPIA分階段投入服務的好時機。

據《南華早報》引述消息人士指，機管局在二號客運大樓啟用前，接管新世界發展旗下11 SKIES購物城。報道指，機管局已接管11 SKIES佔地266萬平方英尺的零售及餐飲部分，佔整個項目約70%，而餘下各佔57萬平方英尺的體驗式娛樂空間及甲級寫字樓部分，則暫時未知是否接管。

新世界於2018年奪得項目的設計、建造和營運合約，總投資逾200億元。早前有報道引述現有協議指，新世界自2028年起至2066年間，每年需向機管局支付18億元的保證租金，或最高可達該項目年總收入的30%（以較高者為準）。報道提及，11 SKIES的巨額投資，亦是導致新世界債務危機的部分原因。

早前傳新世界無償移交予機管局

早前彭博報道指，新世界正與機管局商討終止之前的租賃協議，並將價值300億元的零售物業無償移交予機管局。

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11 SKIES鄰近二號客運大樓

報道指，機管局正考慮各種方案，以善用11 SKIES的空間，而11 SKIES項目與機場重新規劃的二號客運大樓密切相關，該大樓預計將於5月27日啟用，該商場原設計可容納超過800間店舖，開幕時將成為全港最大的商場。

11 SKIES購物城有多達800個舖位，報道引述消息人士稱，針對該空間的建議用途包括，舉辦長期展覽以紀念粵語電影的全盛時期、作為本地及內地學生的海外考試場地，以及作為本地藝術團體的駐地。

機管局早前表示，15家營運區域航線的航空公司及部分廉價航空公司，將於5月27日至6月10日期間，從一號客運大樓遷往二號客運大樓。

11 SKIES環境冷清

11 SKIES項目於2018年招標，當時本港訪港旅客人數創下歷史新高，此後在2020至2023年間因新冠疫情而受到衝擊，邊境重開後，本港最大入境客群的內地遊客消費減少，而港人則選擇跨境進行休閒消費。

報道指出，零售部分原定於2022年至2025年間分階段開幕，但目前其店面大多被印有「Skytopia」標語的圍板封住，燈光也幾乎全數關閉，一樓人跡稀少，當時僅有兩間餐廳營業，主要服務樓上辦公室的員工。