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新世界與黑石310億注資方案談判傳觸礁 因鄭氏家族拒交控股權 仍與其他基金洽談

股市
更新時間：18:11 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:11 2026-05-13 HKT

新世界（017）一直與黑石集團進行的注資談判疑觸礁，彭博引述消息報道，由於新世界鄭氏家族拒絕交出控股權，令黑石退出價值40億美元（約312億港元）的合作計劃，但新世界仍與其他投資者接洽。新世界對報道不作評論。

與黑石談判近月陷停滯

報道指，新世界與黑石集團的談判已持續一年，並聘請高盛擔任顧問，但最新黑石已通知新世界放棄洽談。報道續指，雙方在近月談判陷入停滯，主要由於黑石要求取得控股權，而新世界亦同時與RRJ Capital、Ares Management牽頭的財團，以及其他潛在投資者談判，這些投資者則只要求獲得少數股權。

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黑石與新世界長達一年的談判中，據報因鄭氏家族不放棄控股權，黑石最終取消注資計劃。
黑石與新世界長達一年的談判中，據報因鄭氏家族不放棄控股權，黑石最終取消注資計劃。

鄭氏家族或最終自己出手

報道又指出，新世界大股東鄭氏家族仍有可能拒絕所有交易，改由家族資金，自行配股注資到新世界。

原方案黑石出資近200億 鄭氏家族須出手

早前報道指，黑石最初的注資計劃是成為大股東，向一家新成立的特殊目的公司（SPV）注資約25億美元（約195億港元），而鄭氏家族則將出資10億至15億美元（約78億至117億港元）。

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其他基金僅要求少數股權

至於其他注資方案，報道指RRJ目前仍在組建財團，並提出透過配股方式收購新世界少於30%的股份；而Ares則邀請了一些亞洲主權財富基金加入財團，提議注資以改善新世界的資產負債表，但堅持要求鄭氏家族以質押股份作為抵押品。

報道續指，新加坡基金凱德投資亦曾與新世界接洽，但不清楚目前談判是否仍在進行。該基金回應報道指，任何投資都必須符合其平台戰略，達到其財務回報門檻，並遵守其管治框架。

據報財團正要求新世界解決機場11 SKIES項目約700億元的債務，作為談判的先決條件。
據報財團正要求新世界解決機場11 SKIES項目約700億元的債務，作為談判的先決條件。

投資者促先處置11 SKIES債務再談判

另外，報道指出，參與談判的財團，目前正要求新世界解決機場11 SKIES項目約700億元的債務，作為談判的先決條件。

新世界或無償轉讓商場予機管局

報道引述消息人士指，新世界正與機管局商討終止之前的租賃協議，並將價值300億元的零售物業無償移交予機管局。報道續指，新世界必須在6月底財政年度完結前，制定應對方案，因為銀行需根據最新資產負債表以調整貸款條款，目前時間緊逼。

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