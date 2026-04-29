歐洲家族辦公室避險東移 香港成連接歐亞資本樞紐

地緣政治風險加劇及歐洲稅務環境趨緊，促使歐洲家族資本加快東移。投資推廣署去年9月赴米蘭與當地家族企業建立聯繫，上月意大利多個家族代表親臨香港出席「裕澤香江」高峰論壇，雙方互動顯著升溫。

意大利私募平台Clessidra代表Giulio Pesenti表示，旗下投資組合多為外向型企業，亞洲是業務增長的下一站。他認為香港的結構性優勢在於促進金融、商業及文化的雙向交流，對追求長期合作的歐洲家族而言，香港提供了完善制度與基礎設施。他更指香港的「耐心資本」與「跨代傳承」文化底蘊，令對話充滿實質意義。

總部位於米蘭的家族辦公室Octagon Capital首席執行官Chiara Verderio與新一代成員Alessandro Rovati指出，香港處於獨特交匯點，擁有世界級資本市場及受東西方信任的監管框架，並能直接連通全球最具活力的醫療保健市場。他們強調，歐洲具備研發與臨床試驗優勢，亞洲則有規模與速度，香港是兩者平等交匯的最佳橋樑。Alessandro更表示有意每隔一個半月來港一次，Chiara亦對在港設立辦公室持正面態度。

投資推廣署表示，隨著意大利代表團訪港圓滿結束，雙方將從對話邁向實質落地合作，進一步鞏固香港作為家族辦公室樞紐的地位。

