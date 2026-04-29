新世界核心區甲廈出租率逾90% 「83永康街」錄10宗買賣涉資逾億

新世界發展（017）宣佈，旗下港島及九龍傳統核心商業區的甲級商廈出租率逾90%，其中尖沙咀K11 ATELIER Victoria Dockside出租率達99%。另外，九龍西甲級商廈83永康街近月共錄10宗買賣，涉逾1億元；該項目提供23層寫字樓，總建築面積約44萬平方呎。

K11 ATELIER 出租率99%

集團表示，K11 ATELIER Victoria Dockside出租率達99%，租戶以高端財富管理、銀行、保險等企業為主，佔整體可租賃面積逾54%，其中有外資銀行承租逾13萬平方呎樓面，作為香港總部之用。

至於中環新世界大廈出租率逾91%，租戶除了涵蓋金融及專業服務行業，同時吸引頂級奢侈時裝品牌及醫療健康等行業進駐；而醫療健康行業租戶所租用的樓面在一年內增加逾12%，新進駐租戶包括運動醫學中心、專科治療中心及一站式綜合醫療中心等。

柏傲莊III累售274伙 套現45億

另一方面，新世界與港鐵（066）合作住宅項目柏傲莊III已屆現樓，截至4月27日，本月9個銷售日累售274伙，套現約45億元。其中本月兩輪以價單形式發售共163個單位，均於開售日即日沽清，最高成交呎價為27,368元。招標出售單位中，實用面積1,269平方呎、四房雙套連工作間及洗手間設計的高層B室單位，以成交價逾4,808萬元及每呎37,888元創下標準四房單位的成交價及呎價新高。

內地業務方面，上海K11在4月推出兩個大型展覽於全國首次展出，國風藝術文化類展覽《久仰了！大詩人》至今累計錄得過萬人次參觀；另有上海迪士尼樂園10周年特別活動《達菲和朋友們》萌趣展覽，相關活動預計新吸納會員人數按年大增80%。

另外，武漢K11透過舉辦寵物友好主題展覽、人氣遊戲角色生日會等活動，帶動本月人流及銷售額分別按年上升27%及14%。受清明節假期與復活節連假帶動，深圳K11 ECOAST在假日的日均人流接近10萬人次，以餐飲及親子玩樂體驗等店舖生意最突出。廣州漢溪K11的人流亦按周增加逾32%，從香港及澳門自駕到訪的人次更增長近四。