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香港迪士尼Olaf機械人迎黃金周 動畫師夥工程師親手編程 黃仁勳揚言「具靈魂實體AI」

商業創科
更新時間：10:30 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:30 2026-04-29 HKT

一部由華特迪士尼幻想工程與英偉達（Nvidia）聯手打造的Olaf機械人，今年3月曾在GTC大會壓軸環節與黃仁勳同台亮相，一句「這是具備靈魂的實體AI」，標誌Physical AI時代正式來臨。不到兩個月，這部「雪人」機械人將於5月上旬正式進駐香港迪士尼樂園度假區魔雪奇緣世界，成為園區20周年慶典壓軸部署之一。香港迪士尼營運副總裁祈力德（Alex Clifton）接受《星島頭條》訪問時表示，特意選擇在黃金周前推出，是希望讓「盡可能多的賓客」與這位新朋友見面，把握假期人流高峰。

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黃金周登場 瞄準假期人流

香港迪士尼（港迪）昨日（28日）公布了2025財政年度收入按年跌1.2%至86.94億元，但是2005年開幕以來第二高；入場人次750萬，同樣是歷年第二高。面對今年五一黃金周的全年關鍵檔期，港迪更推出新招「Olaf機械人」吸客。Alex Clifton指出，Olaf於5月上旬亮相，正值20周年慶典最後階段（至6月7日），配合「快樂同遊」門票優惠，旨在最大化承接假期人流。他透露，除Olaf外，黃金周期間園區將繼續呈獻城堡舞台表演、無人機匯演「迪士尼星夢光影之旅」，以及與香港芭蕾舞團合作的Duffy系列節目，形成「新舊IP聯動」的檔期佈局。

據港迪介紹，Olaf由華特迪士尼幻想工程研發部門打造，屬下一代自走式機械人角色，可在魔雪奇緣世界內自由漫遊，與賓客進行沉浸式互動。有別於傳統定點人偶表演，Olaf會由「阿德爾居民」陪同，在森林區域不定時現身，主動與遊客聊天及合影。Alex形容，賓客可「蹲下來與Olaf聊天，讓他帶來驚喜和歡樂」，這種低角度、近距離的互動設計，顯然瞄準家庭客及年輕消費群。

非一般機械人 保留Olaf標誌

華特迪士尼幻想工程首席研發工程師Dawson Dill透露，Olaf基於Nvidia Warp框架及Newton開源物理模擬框架開發，採用強化學習技術，在模擬環境中訓練數千小時，將人類原本需要數年才能掌握的行走技能壓縮至數天完成。更重要的是，系統特別保留了Olaf「雪球雙腳搖擺行走」的標誌性姿態，而非追求一般機械人的高效平衡。

Dawson強調，Olaf的動作設計並非單純由工程師完成，而是與華特迪士尼動畫工作室深度合作，由曾在原版《魔雪奇緣》電影中負責Olaf動畫的Hyrum Osmond及Darrell Johnson親自參與，「編程到他運作的核心方式中」。此外，Olaf的配音沿用電影原版Josh Gad的預錄對白，確保遊客聽到的是「真正的Olaf」。

強調安全至上 正努力學廣東話

對於機械人與遊客近距離互動的安全性，Alex Clifton強調「安全至上」是迪士尼每一個設計選擇的基礎，「這些是你能擁有的最安全的體驗之一」。Dawson則指出，開發Olaf的最大挑戰在於「讓技術退居幕後」，當遊客與Olaf見面時，不應意識到面前是一台機械人，而應感覺是「與認識並喜愛的角色進行情感交流」。

目前Olaf以英語互動，但現場設有傳譯員協助普通話及廣東話賓客。Dawson笑言Olaf正在努力學習廣東話，「但我知道這是一門非常難學的語言」。

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