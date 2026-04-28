香港迪士尼收入錄歷年第二高 首次實現「零貸款」 惟去年受極端天氣影響旅客出行

【香港迪士尼/Hong Kong Disneyland/業績】香港迪士尼今日公布2025財政年度（2024年9月29日至2025年9月27日）的業績，收入按年跌1.2%至86.94億元，仍為2005年開幕以來第二高；淨利潤則按年下跌36%至5.36億元；總入場人次750萬，同樣是歷年第二高。樂園提到，去年本港經歷多次極端天氣，訪港旅客出行模式和到訪意欲均受影響，因此去年財務表現值得肯定。另外，樂園2025財政年度完結前，已向股東全數償還所有貸款，首次實現「零貸款」。

去年紅雨及黑雨打破紀錄

據香港迪士尼公佈，2025年淨利潤達5.36億元，按年下跌36%；未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為19.89億元，按年則跌13.5%。不過，樂園指在香港出境旅遊需求迅速恢復、宏觀經濟環境持續不確定，以及香港在2025年經歷極端天氣下，訪港旅客的出行模式和到訪意欲均受影響，去年度交出的財務表現值得肯定。

翻查天文台資料，在香港迪士尼2025財政年度期間，有15個熱帶氣旋引致天文台需發出熱帶氣旋警告信號，7月颱風韋帕及9月超強颱風樺加沙襲港更兩度掛「十號風球」。另外去年天文台曾發出5次黑色暴雨警告，打破自暴雨警告系統運作以來的紀錄。

賓客人均消費創歷史新高

另外，賓客人均消費按年上升2%，創歷史新高。酒店業務亦持續靠穩，整體入住率增加6個百分點至79%。

值得留意是，香港迪士尼表示在2025財政年度完結前，已向股東全數償還所有貸款，首次實現「零貸款」，反映財務狀況穩健。香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添表示，穩健業績表現，充分體現度假區的韌性，以及迪士尼品牌歷久彌新的吸引力。

香港迪士尼樂園近年業績

財政年度 總入場人次(萬) 收入(億港元) 淨利潤(億港元) 2025 750 86.94 5.36 2024 770 88 8.38 2023 640 57 -3.56 2022 340 22 -21 2021 280 17 -24 2020 170 14 -27 2019 650 60 -1.05 2018 670 60 -0.54 資料來源：香港迪士尼樂園網站

Pixar及Marvel主題體驗陸續登場

樂園指，擴建工程正穩步推進，全新的Pixar主題及Marvel主題體驗將陸續登場。當中Pixar主題娛樂體驗將於明年開幕，為賓客帶來沉浸式劇場歷險之旅。另一個香港獨有、嶄新的Marvel主題體驗將匯聚全新遊樂設施。施保添表示，隨着多個重點市場的迪士尼粉絲群持續增長，加上一系列強勁且創新的體驗項目，香港迪士尼對長遠發展保持樂觀，並有信心繼續擔當香港及大灣區內國際旅遊目的地的重要角色。

香港迪士尼又表示，配合《香港旅遊業發展藍圖2.0》，將積極把握機會舉行盛事，並透過與本地主要旅遊景點和企業合作，創造協同效應以促進香港旅遊業。舉例20周年慶典的市場推廣活動亦延伸至啟德體育園、昂坪360，以及香港國際機場等本地旅遊地標，為旅遊業創造協同效應。

20年為港貢獻1675億價值

另外，香港迪士尼去年慶祝開業20周年，樂園指20年來為香港帶來合共1,675億元的增加本地生產總值，並為前線員工及旅遊業創造了合共 34.21萬個就業機會，為本港整體經濟作出貢獻。而在2025財年，樂園僱用約9,000名全職及兼職員工，持續為香港旅遊及家庭娛樂產業中最大僱主之一。香港迪士尼亦持續成為2025年最受歡迎的香港單一付費景點，據旅發局調查，持續兩年有62%旅客指香港迪士尼是他們訪港的主要原因。